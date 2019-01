Bourse de Paris : Shutdown et Brexit plombent l'ambiance

Les trois principales zones de tension économique n'ont pas vraiment évolué depuis le début de l'année 2019. Dans le bras de fer commercial qui oppose la Chine et les États-Unis, les négociations semblent se poursuivre, même si le sentiment du marché à leur égard pourrait se dégrader aujourd'hui après la rumeur propagée par le Wall Street Journal selon laquelle le géant des équipements télécoms chinois Huawei serait proche d'une inculpation aux États-Unis dans un dossier d'espionnage industriel. Outre-Atlantique toujours, le "Shutdown" est toujours en vigueur et commence à poser de sérieux problèmes. Pour autant, ni la Maison Blanche, ni la Chambre des représentants ne semblent prêtes à faire un effort vers un compromis.

Enfin, Theresa May, après avoir perdu le vote sur le Brexit a gagné celui de la motion de censure dont elle faisait l'objet, mais d'une courte tête. La cheffe du gouvernement britannique va s'entretenir avec les dirigeants des principales formations politiques pour tenter de trouver une issue dans les jours qui viennent à la profonde crise politique qui secoue le pays. L'hypothèse la plus probable est une demande officielle de report de la sortie du Royaume-Uni de l'UE, même si l'on ignore la position définitive de Bruxelles sur le sujet. Un "Brexit dur" serait un "désastre" pour le Royaume-Uni, a prévenu le patron de la banque américaine JP Morgan, qui s'est invité hier dans le débat, comme 170 leaders économiques britanniques, qui réclament dans The Times la tenue d'un nouveau referendum.