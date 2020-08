Si Apple était un indice, ce serait la totalité du FTSE 100 et autres réflexions

Apple est plus gros…

Que les secteurs bancaires et énergétiques cumulés aux États-Unis (Citigroup, Bank of America, Chevron, Exxon et consorts), alors que la société leur rendait 3000 Mds$ il y a deux ans.

Que le FTSE100 en entier.

Apple, Microsoft, Amazon.com et Alphabet sont plus gros…

Que la totalité de la cote japonaise.

Que la totalité de la cote chinoise et hongkongaise réunies.

Apple est plus gros que le FTSE100 britannique, Amazon.com est (bien) plus gros que le CAC40 français, Microsoft est (bien) plus gros que le DAX30 allemand et Alphabet plus gros que le SMI suisse.

Les capitalisations des 4 grandes techs américaines à gauche, et celles cumulées des indices européens à droite (Source Berenberg)

Quant à la conclusion à la sauce Berenberg, elle ressemble à ça : malgré le poids atteint, malgré les niveaux de PER très généreux, et parce que ces valeurs disposent d'atouts spécifiques (génération de cash-flow supérieure à la moyenne, bilans plus solides, dynamique de bénéfices par action court et long terme), les investisseurs fondamentaux devraient continuer à acheter des tera-caps.

Le CAC40 (dividendes réinvestis) a doublé en 10 ans, mais sa performance est aplatie par celle des tera-caps