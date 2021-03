Si j'avais un marteau...

Avec des gains de près de 15% depuis le 1er janvier, le groupe Kingspan monte sur la 3e marche du podium des hausses de sociétés cotées européennes spécialisées dans les matériaux de construction, derrière Arbonia (+15%) et Saint-Gobain (+23%). Le secteur est dans une dynamique favorable avec le retour de la croissance économique et les différents plans de relance, qui passent notamment par les infrastructures. Les objectifs annoncés récemment corroborent ce scénario puisqu'ils ont été plus favorables que ne le prévoyaient les analystes, ce qui explique l'engouement pour les titres concernés.

Le secteur a surperformé en Europe en début d'année (STOXX Europe sectoriel vs indice global)

Kingspan réalise les trois-quarts de son chiffre d'affaires dans l'isolation des murs, des toitures et des planchers et le reste dans plusieurs activités annexes comme le matériel pour environnement contrôlé, les solutions de sécurité ou le traitement de l'eau et de l'air. Le groupe irlandais a inclus une forte dimension environnementale dans sa communication et, souhaitons-le, dans ses actes. Le titre se redresse après avoir été lourdement sanctionné en décembre dernier, lorsque son nom a été cité dans le cadre de l'enquête sur l'incendie de la tour Greenfell au Royaume-Uni, cette catastrophe qui avait coûté la vie à près de 80 personnes en 2017. Ce matin, le titre est dopé par le relèvement de la recommandation d'ON Field, qui vise 79 EUR après être passé de sousperformance à surperformance.

Arbonia est une entreprise suisse installée en Thurgovie, au bord du lac de Constance. Son rayon, c'est le chauffage, aussi bien professionnel que particulier. Convecteurs, radiateurs, parois et plafonds chauffants constituent l'activité principale (51% des revenus). Arbonia est aussi un important producteur européen de portes (25% de l'activité) et de matériel de plomberie (14% de l'activité). En 2020, la société a vu ses résultats bondir malgré la crise. Elle vise cette année une hausse de 4 à 5% de son activité en données comparables et une marge d'Ebitda de plus de 11%. La divisions fenêtres, qui représentait le quart de l'activité en 2019, a été cédée à Dovista pour 350 MCHF, dont 100 MCHF de plus-value.

Outre les dossiers précités, Assa Abloy, Fluidra, STO SE et Forbo ont aussi connu un solide début d'année. Notons qu'en France, d'autres dossiers permettent de se positionner sur la thématique, du spécialiste des revêtements de sol Tarkett au pure-player des conduits de cheminée Poujoulat, en passant par des actions plus exotiques à l'image de Placoplatre, filiale à 99,8% de Saint-Gobain mais cotée à Paris sur le Marché Libre, dans des volumes ultra-confidentiels.

Une liste de valeurs européennes exposées au marché de la construction (Source Zonebourse)