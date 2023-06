L'expérience de deux facultés de droit publiques américaines très sélectives propose aux autres écoles d'admettre des étudiants diversifiés si la Cour suprême des États-Unis interdit aux collèges et aux universités de prendre en compte la race comme facteur dans leurs décisions d'admission, comme elle devrait le faire avant la fin de la législature ce mois-ci.

Les inscriptions en première année des étudiants noirs, hispaniques et amérindiens à la faculté de droit de l'université du Michigan et à la faculté de droit de l'université de Californie à Berkeley ont chuté après que ces deux États eurent interdit la discrimination positive dans les admissions aux universités publiques.

Mais au fil du temps, chaque école a trouvé de nouveaux moyens d'augmenter les pourcentages de ces divers groupes au-delà des niveaux antérieurs à l'interdiction en adoptant des stratégies que d'autres institutions reproduiront probablement si la Cour suprême interdit aux universités publiques et privées de prendre en compte la race lors de l'admission d'étudiants, comme le demandent les plaignants dans deux affaires portées devant la Cour. Ces mesures vont de la participation à des programmes d'initiation aux carrières juridiques à l'examen des revenus familiaux des candidats, en passant par la question de savoir s'ils sont les premiers de leur famille à fréquenter un établissement d'enseignement supérieur.

Le pourcentage total d'étudiants noirs, hispaniques et amérindiens de première année à Berkeley Law est passé de 19 % en 1996 à moins de 6 % en 1997 - l'année qui a suivi l'interdiction par l'État de la discrimination positive -, selon les données de l'American Bar Association. Selon l'ABA, les inscriptions de ces groupes dans les classes de première année de Michigan Law sont passées de 17 % en 2005 à 9 % en 2008, année où l'école a subi de plein fouet l'interdiction de prendre en compte la race dans les admissions, décrétée par l'État en 2006. Ces pourcentages sont remontés depuis.

"Cela nous a vraiment porté un coup terrible", a déclaré Sarah Zearfoss, doyenne adjointe principale de Michigan Law, à propos de l'interdiction de la discrimination positive dans l'État. "Au cours des 16 années qui ont suivi, nous avons lentement, lentement essayé de revenir à la situation qui prévalait avant que nous ne soyons aveugles à la race.

Le nombre d'Américains d'origine asiatique inscrits en première année est resté stable avant et immédiatement après l'interdiction de la discrimination positive : 14 % pour Berkeley Law et 13 % pour Michigan Law, selon les données de l'ABA. Ces chiffres sont aujourd'hui de 20 % à Berkeley Law et de 15 % à Michigan Law.

Neuf États interdisent désormais l'action positive et les administrateurs des facultés de droit de ces États ont déclaré qu'ils recevaient des demandes de collègues de l'extérieur sur la manière d'inscrire des classes diversifiées lorsque la race ne peut pas être prise en compte. Le 10 juillet, l'Association des facultés de droit américaines organise une conférence virtuelle, présidée par Erwin Chemerinsky, doyen de la faculté de droit de Berkeley, sur le thème des admissions dans le contexte de l'après-action positive.

Le groupe de lutte contre la discrimination positive Students for Fair Admissions a intenté un procès à l'université de Harvard et à l'université de Caroline du Nord en raison de politiques d'admission qu'il juge discriminatoires à l'égard des Américains d'origine asiatique en donnant la préférence aux candidats noirs, hispaniques et amérindiens.

Le président de Students for Fair Admissions, Edward Blum, n'a pas répondu aux demandes de commentaires sur l'impact potentiel de ces procès sur la diversité des étudiants en droit et des avocats.

Avec une majorité conservatrice de 6 contre 3 à la Cour suprême, on s'attend à ce que la discrimination positive, qui permet aux universités de prendre en compte la race lors de l'admission mais pas d'imposer des quotas raciaux, soit jugée inconstitutionnelle.

L'enjeu est de taille pour la profession d'avocat, qui reste nettement moins diversifiée que la population américaine. Les données de l'ABA montrent que 19 % des avocats du pays sont des personnes de couleur, contre 40 % de l'ensemble de la population. En revanche, 36 % des médecins sont issus de minorités, selon l'Association des facultés de médecine américaines, et 30 % des dentistes sont issus de minorités, selon l'Association dentaire américaine.

Selon les responsables des admissions dans les facultés de droit, l'interdiction de la discrimination positive réduirait probablement le nombre d'étudiants de premier cycle issus de minorités et, par conséquent, le nombre d'étudiants diversifiés envisageant des carrières juridiques. Et si le nombre d'étudiants en droit issus de minorités diminue, la progression lente mais constante du nombre d'avocats issus de la diversité raciale devrait s'inverser.

"Si la population étudiante devient très blanche, c'est la seule chose avec laquelle nous pouvons travailler", a déclaré M. Zearfoss, de l'université du Michigan.

Outre les stratégies de recrutement et d'admission d'étudiants divers, M. Zearfoss a déclaré que l'évolution démographique des candidats aux études de droit avait aidé Michigan Law à renforcer la diversité de ses étudiants, ce qui est une bonne nouvelle pour les écoles de droit qui risquent maintenant d'être interdites de discrimination positive. Cette année, le pourcentage de candidats issus de minorités s'élève à plus de 46 %, contre 44 % l'année précédente, selon les derniers chiffres du Conseil d'admission des facultés de droit (Law School Admission Council).

Sans pouvoir prendre en compte la race d'un candidat, Michigan Law, qui a accepté l'an dernier moins de 14 % de ses candidats, examine d'autres facteurs, notamment le fait que les candidats soient les premiers de leur famille à fréquenter l'université, l'endroit où ils ont fait leurs études secondaires et le revenu familial, afin d'admettre des classes diversifiées. Les essais de candidature peuvent également constituer une fenêtre, a déclaré M. Zearfoss.

La faculté de droit donne également la priorité au recrutement lors d'événements destinés aux candidats issus des minorités, ainsi que dans les collèges et universités où les minorités sont représentées de manière significative, a ajouté M. Zearfoss.

Les facultés de droit du Michigan et de Berkeley retiennent volontairement des informations sur la race de chaque candidat afin de s'assurer qu'elles respectent les lois de leur État, ont indiqué les responsables des admissions.

Il a fallu des années à Berkeley Law pour se remettre de l'interdiction californienne de la discrimination positive, car l'école a lentement appris à attirer un groupe diversifié de candidats, à admettre des étudiants divers sans tenir compte de leur race et à les convaincre de s'inscrire à Berkeley Law, a déclaré M. Chemerinsky. L'école, dont le taux d'acceptation est inférieur à 13 %, recueille des données financières détaillées sur les étudiants admis par le biais de demandes de bourses fondées sur les besoins, afin de leur accorder une aide financière dans l'espoir qu'ils s'inscrivent. Toutefois, le renforcement de la diversité économique ne permet pas d'atteindre le même niveau de diversité raciale que la prise en compte directe de la race, a déclaré M. Chemerinsky.

À l'instar du Michigan, Berkeley Law accorde la priorité aux programmes de formation qui encouragent les étudiants issus de minorités à envisager très tôt une carrière juridique. En outre, des étudiants, des anciens étudiants et des professeurs ayant des antécédents similaires prennent contact avec les étudiants acceptés au cours du processus d'admission, a indiqué M. Chemerinsky.

Zearfoss et Chemerinsky ont tous deux déclaré qu'atteindre la diversité sans action positive nécessitait un effort institutionnel supplémentaire.

"Ma grande crainte est qu'après la décision de la Cour suprême, les collèges et les universités renoncent à la diversité", a déclaré M. Chemerinsky.

