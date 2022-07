Si vous êtes à haut risque, n'attendez pas la mise à jour des vaccins COVID, disent les experts.

Dans de nombreux pays, dont les États-Unis, la sous-variante BA.5 Omicron du virus est en pleine expansion, mais les vaccins actuels continuent de proposer une protection contre l'hospitalisation pour maladie grave et le décès.

Et, comme le virus évolue, on ne sait pas quelle version sera largement en circulation à l'automne ni si les nouveaux vaccins - qui devraient cibler le BA.4/5 aux États-Unis et le BA.1 en Europe - seront bien adaptés.

"Si vous avez besoin d'un rappel, faites-le maintenant", a déclaré le Dr John Moore, professeur de microbiologie et d'immunologie au Weill Cornell Medical College, qui a coécrit un éditorial sur le sujet publié vendredi.

Aux États-Unis, les autorités de réglementation ont demandé à Pfizer Inc. et à ses partenaires BioNTech SE et Moderna Inc. de développer des vaccins de rappel qui ciblent à la fois les cousins BA.4 et BA.5 Omicron, ainsi que le virus original.

Vendredi, le gouvernement a déclaré avoir commandé 66 millions de doses du vaccin de Moderna dans le cadre d'une transaction de 1,74 milliard de dollars. Si l'on ajoute à cela les 105 millions de doses déjà commandées à Pfizer/BioNTech, on arrive à un total de 171 millions de doses, attendues au début de l'automne.

Les régulateurs européens, quant à eux, ont signalé qu'ils seraient prêts à utiliser le rappel basé sur Omicron le plus rapidement disponible en Europe, qui pourrait bien être celui visant la variante BA.1 à l'origine de la flambée record des infections de l'hiver dernier.

Les régulateurs américains espèrent qu'un vaccin mis à jour qui cible la souche originale et une variante d'Omicron proposera une protection plus large contre les futures variantes, et pensent qu'un rappel qui se rapproche le plus de la version en circulation est précieux.

Compte tenu de la vague actuelle et de la baisse de l'immunité des gens, les experts ont déclaré à Reuters que le meilleur rappel pour les personnes à risque est celui qui est à portée de main.

Selon les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies, environ 30 % seulement des personnes de 50 ans et plus qui ont droit à une quatrième dose de vaccin l'ont reçue, et moins de 10 % des personnes âgées de 50 à 64 ans. Pour les personnes de moins de 50 ans ou ne présentant aucun facteur de risque majeur, une quatrième dose n'a pas été approuvée et les experts scientifiques ne la soutiennent guère.

M. Moore a déclaré que les preuves qu'il a vues, notamment lors d'une réunion de la Food and Drug Administration américaine en juin et depuis, suggèrent que l'avantage d'une dose de rappel BA.4/5 par rapport au vaccin original est "négligeable" en termes de prévention de l'infection.

"Le public ne doit pas considérer ces rappels à base d'Omicron comme une sorte de solution magique qui va changer le visage de la pandémie et résoudre tous ses problèmes. Ils auront un impact marginal par rapport au rappel dont nous disposons actuellement", a-t-il déclaré.

TROP DE GENS ATTENDENT

Le Dr Eric Topol, expert en génomique et directeur du Scripps Research Translational Institute à La Jolla, en Californie, a déclaré que le fait de recevoir un deuxième rappel propose un avantage en termes de survie par rapport à un seul rappel qui a été documenté dans cinq études différentes.

"Trop de gens attendent alors que nous avons de très bonnes preuves", a-t-il déclaré.

Le Dr Bob Wachter, chef du service de médecine de l'Université de Californie à San Francisco, a déclaré que les preuves sont de plus en plus claires : plus une personne s'est éloignée de son dernier rappel, moins elle est protégée contre les infections et les maladies graves.

"Il y a une tonne de COVID autour, et c'est un agent très infectieux", a-t-il dit.

Le BA.5 est à l'origine d'une vague de nouveaux cas à l'échelle mondiale, et représente désormais près de 82 % de toutes les infections à coronavirus aux États-Unis.

M. Wachter n'est pas convaincu que les vaccins BA.4/5 remaniés seront prêts à être déployés en deux mois. "Cela me semble un peu ambitieux, et même s'ils respectent le calendrier, ils iront probablement d'abord aux groupes les plus à risque", a-t-il déclaré. "Je pense que c'est probablement dans trois ou quatre mois pour la personne moyenne".

Pfizer a déclaré à Reuters qu'il avait fabriqué quelques millions de doses d'un vaccin BA.4/5.

Quant au vaccin nouvellement autorisé de Novavax Inc, la société n'a pas encore demandé l'autorisation de l'utiliser comme vaccin de rappel.

M. Moore, qui a participé à l'essai clinique de Novavax, a déclaré que bien qu'il s'agisse d'un excellent vaccin, il est peu probable que les rappels de la société soient bientôt disponibles. Novavax a déclaré être en train de mettre au point un rappel BA.4/5 et souhaite qu'il soit prêt d'ici le quatrième trimestre.

"Quoi qu'il en soit, il faudra attendre des mois", a déclaré M. Topol. "Il s'agit d'une version plus virulente et plus pathogène du virus et il est intelligent de se protéger du mieux possible."