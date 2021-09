SiFAB™ d'Unifrax sera présenté au Battery Show Amérique du Nord

Soutenue par Clearlake Capital, la nouvelle technologie de batterie exclusive d'Unifrax donne des résultats prometteurs lors d'essais d'application en conditions réelles

Unifrax, un important fabricant de matériaux spécialisés de haute performance, présentera sa dernière innovation, la technologie de batterie à anode en fibre de silicium SiFAB™, au Battery Show qui se tiendra la semaine prochaine à Novi, dans le Michigan. Unifrax a lancé SiFAB au début de l'année et présentera la nouvelle technologie de fibre de silicium lors d'une présentation technique au Battery Show et à l'expo cette année sur les technologies des véhicules électriques et hybrides au Suburban Collection Showplace, du 14 au 16 septembre.

Bruce Zoitos, scientifique principal et directeur de la recherche sur les matériaux chez Unifrax, présentera les données obtenues à la suite de tests avancés de SiFAB, qui a fait preuve de performances prometteuses dans plusieurs systèmes de batteries. Structuré de manière unique pour des performances de haute capacité, SiFAB permet une densité d'énergie considérablement plus élevée dans les systèmes de batteries lithium-ion et a été testé avec succès avec des charges supplémentaires de silice de plus de 40 %. M. Zoitos présentera ces résultats lors d'une session technique le mercredi 15 septembre à 14h30 dans la salle Crystal.

« Les batteries lithium-ion jouent un rôle essentiel dans notre vie quotidienne », a déclaré M. Zoitos. « Mis à part une plus grande densité énergétique, SiFAB permettra des charges plus rapides et une plus longue durée de vie des batteries applicables aux véhicules électriques, à l'électronique nomade, aux outils électriques, au stockage du réseau énergétique et à l'aérospatiale. Les récents tests de SiFAB montrent que notre technologie peut fournir une solution prête à l'emploi utilisable dès 2022, ce qui permettra des applications plus performantes et plus longues ».

Les données, recueillies en partie par Wildcat Discovery Technologies et le Battery Innovation Center, confirment les performances prometteuses de SiFAB doté d'une capacité nettement supérieure et d'une capacité de charge rapide dans diverses formulations d'électrodes.

Selon les tests avancés effectués en 2021, SiFAB a démontré :

Une capacité réversible supérieure à 1 000 mAh/g permettant une amélioration allant jusqu'à 20 % de la densité énergétique gravimétrique par rapport au graphite.

Une performance robuste dans diverses formulations d'électrodes, ce qui permet une flexibilité lors de la conception pour les fabricants de cellules et les équipementiers.

Des performances éprouvées de charge et de décharge à haut débit jusqu'à 4C

Des performances éprouvées à haute température (45° C)

Un cyclage stable avec des charges de silice élevées et une expansion de volume minimale. Le cyclage de ces batteries est en cours

SiFAB s'intègre parfaitement dans le processus de fabrication existant ; SiFAB a été appliqué avec succès lors des processus rouleau à rouleau durant des scénarios de fabrication standard.

« Après avoir collaboré avec des laboratoires de batteries et des partenaires réputés pour tester SiFAB, nous sommes très heureux de partager les résultats des tests SiFAB au Battery Show la semaine prochaine », a déclaré Chad Cannan, vice-président senior de la recherche et développement chez Unifrax. « Nos données montrent que SiFAB offre de solides performances dans des conditions de cellule réalistes et pour les applications du monde réel. Grâce aux performances prometteuses de SiFAB et à la capacité d'Unifrax à augmenter la production avec notre première chaîne de fabrication SiFAB en cours d'élaboration sur notre site de production de l'Indiana, notre plan est en bonne voie pour produire des dizaines de tonnes début 2022, avec une capacité de centaines de tonnes prévue pour 2023, faisant de SiFAB une réalité pour les clients », a déclaré M. Cannan.

Outre la séance technique de SiFAB avec Bruce Zoitos, Unifrax sera présent au stand 1431 pendant le 2021 Battery Show du 14 au 16 septembre, pour discuter de la technologie SiFAB avec les participants intéressés.

Pour en savoir plus sur SiFAB et demander un échantillon, veuillez visiter le site Web www.sifab.com.

À propos d'Unifrax

Unifrax développe et fabrique des matériaux spécialisés de haute performance utilisés dans des applications avancées, notamment l'isolation industrielle à haute température, les véhicules électriques, le stockage d'énergie, la filtration et la protection contre incendie, et bien d'autres encore. Les produits d'Unifrax sont conçus dans le but ultime d'économiser de l'énergie, de réduire la pollution et de renforcer la sécurité des personnes, des bâtiments et des équipements en respectant l'engagement pris envers nos clients de proposer des solutions plus vertes, plus propres et plus sûres pour leurs applications. Unifrax dispose de 37 sites de production répartis dans 12 pays et emploie plus de 2 700 personnes dans le monde. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Web www.unifrax.com. Pour les mises à jour, suivez-nous sur Twitter, LinkedIn et Facebook.

À propos de Clearlake

Clearlake Capital Group, L.P. est une société d'investissement leader créée en 2006, qui intervient dans des entreprises intégrées à travers des stratégies de capital-investissement, de crédit et autres stratégies connexes. Grâce à une approche sectorielle, la société cherche à s'associer à des équipes de gestion expérimentées en fournissant des capitaux patients à long terme à des entreprises dynamiques qui peuvent bénéficier de l'approche opérationnelle opérationnelle de Clearlake, O.P.S.® Les principaux secteurs ciblés par la société sont l'industrie, la technologie et la consommation. Clearlake gère actuellement environ 39 milliards de dollars d'actifs et ses directeurs d'investissement ont dirigé ou codirigé plus de 300 investissements. La société a des bureaux à Santa Monica et à Dallas. De plus amples informations sont disponibles sur le site Web www.clearlake.com et sur Twitter à l'adresse @ClearlakeCap.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210909005980/fr/