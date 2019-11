SiFi Networks / Mot-clé(s) : Autres

SiFi Networks: Début de la construction de l'un des plus grands réseaux de fibre optique à accès libre financés par le secteur privé aux États-Unis

25-Nov-2019 / 18:20 CET/CEST

Début de la construction de l'un des plus grands réseaux de fibre optique à accès libre financés par le secteur privé aux États-Unis

LOS ANGELES, CA / ACCESSWIRE / 25 novembre 2019 / La construction du réseau de fibre optique de Fullerton bat son plein. Ce réseau sera l'un des plus grands réseaux à accès libre financés par le secteur privé aux États-Unis et desservira tous les foyers et toutes les entreprises de Fullerton.

SiFi Networks révolutionne le marché américain en créant un réseau à accès libre financé par des fonds privés, permettant aux résidents et aux entreprises de choisir d'emblée un prestataire de services Internet.

« Notre équipe a travaillé sans relâche pour réunir une sélection de partenaires exceptionnels dans le but de proposer ce réseau. GigabitNow et Ting, nos prestataires de services Internet, sont réputés dans l'industrie pour leurs prix compétitifs et leur service client consciencieux », a commenté Ben Bawtree-Jobson, PDG de SiFi Networks.

« Nous sommes heureux de pouvoir commencer la construction du réseau FiberCity(TM) de Fullerton et de continuer à proposer des FiberCities(TM) aux États-Unis », a ajouté Ben Bawtree-Jobson.

Ce réseau profitera non seulement à la ville de Fullerton, mais offrira également la possibilité aux prestataires, qu'il s'agisse de prestataires de services Internet ou autres, d'accéder à ces marchés sans avoir à débourser les sommes importantes nécessaires pour construire un réseau.

« Notre réseau est unique en son genre, car il est conçu pour toutes les applications, et ce dès le premier jour, ce qui permet aux prestataires de services renommés d'accéder au réseau sans avoir à construire eux-mêmes des réseaux distincts, diminuant ainsi les perturbations dans la ville et les coûts à long terme de tous les prestataires », a déclaré Ben Bawtree-Jobson.

La ville de Fullerton pourra exploiter ce réseau pour permettre des applications Smart City, accroître le développement économique et attirer de nouvelles entreprises dans la ville.

« Il existe une multitude d'options Smart City maintenant que nous disposons de l'infrastructure nécessaire pour les mettre en ?uvre. Le réseau FiberCity(TM) de Fullerton offrira non seulement à nos résidents et à nos entreprises la possibilité d'accéder à Internet par fibre optique, mais aussi à la ville l'occasion d'examiner quelles applications Smart City peuvent vraiment profiter à Fullerton », a déclaré Silva, le maire de la ville.

Fullerton est la première ville du réseau FiberCities(TM) de SiFi Networks. En revanche, en 2020, la construction commencera dans plusieurs autres villes des États-Unis.

Pour de plus amples renseignements sur le projet, veuillez consulter le site www.fullertonfibercity.com

-FIN-

Notes aux rédacteurs : Fullerton sera l'une des plus grandes FiberCities(TM) à accès libre financées par le secteur privé aux États-Unis

Sur la photo figurent Ben Bawtree-Jobson, PDG de SiFi Networks, et Silva, maire de la ville de Fullerton

À propos de SiFi Networks

SiFi Networks ( www.sifinetworks.com ) est un développeur de réseaux internationaux. Nous sommes fiers de nos méthodes de construction innovantes, de notre modélisation financière et de notre travail de collaboration.

SiFi Networks finance, construit et exploite des réseaux de fibre optique de pointe à l'échelle de la communauté, permettant ainsi aux prestataires de services Internet de proposer des applications de nouvelle génération, y compris un Internet, une vidéo et une téléphonie à très haut débit.

En complément de l'équipe interne très expérimentée de SiFi Networks, nous avons établi des partenariats avec des entreprises réputées et primées profitant d'une expérience inégalée dans le secteur.

GigabitNow

GigabitNow fournit aux communautés de toutes tailles un accès Internet par fibre rapide, fiable et abordable, sans limite de débit, sans contraintes ni problèmes de confidentialité. GigabitNow offre une solution complète pour le développement, la construction, l'exploitation et le support des réseaux de fibre gigabit communautaires. L'un des fournisseurs d'accès Internet par fibre optique les plus expérimentés aux États-Unis, GigabitNow est une division d'IsoFusion Incorporated. IsoFusion ( www.isofusion.com ) est l'un des plus grands fournisseurs d'accès Internet et de colocation privés de l'État de Washington. Fondée en 1991 sous le nom d'ISOMEDIA, IsoFusion offre une gamme complète de services incluant des services de centres de données et de colocation, des solutions de cloud computing sur mesure, des connexions avec la fibre commerciale et Ethernet, des options d'hébergement et de serveurs dédiés, et des services de conseil en technologie pour les entreprises avec une présence nationale. Pour en savoir plus, consultez le site https://www.gigabitnow.com .

Ting

Ting Internet ( https://ting.com/internet ) fait partie de Tucows, une entreprise Internet florissante fondée en 1993 qui a bâti sa réputation en fournissant des produits que les gens veulent vraiment, et une expérience client exceptionnelle. Ting construit, exploite et fournit des services sur des réseaux de fibre optique dans des marchés sélectionnés à travers les États-Unis, et s'est différenciée de ses concurrents en proposant un accès Internet par fibre optique gigabit très rapide et symétrique, une présence locale ancrée et un support client très humain. Fullerton sera le huitième marché de Ting, et le premier dans le sud de la Californie. Pour en savoir plus sur Ting Fullerton, rendez-vous sur ting.com/Fullerton.

Si vous avez besoin de plus amples informations, n'hésitez pas à contacter :

Sara Pickstock, communication de SiFi Networks, e-mail : sara@sifinetworks.com

Dan Sivils, GigabitNow, tél : (206) 905-8060, e-mail : dan@gigabitnow.com

Monica Webb, Ting Internet, e-mail : monica@ting.com

SOURCE : SiFi Networks





Diffusion d'une information Réseau Financier, transmit par l'EQS Group.

Le contenu relève de la responsabilité de l'émetteur.