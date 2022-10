Sicavonline lance son premier mandat ETF pour son contrat d'assurance vie Kompoz 12/10/2022 | 16:06 Envoyer par e-mail :

Sicavonline, prestataire de services d'investissement, courtier en assurance et intermédiaire en opérations de banque, filiale à 100 % de l'assureur Ageas France, annonce le lancement de son premier mandat ETF (Exchange Traded Funds), qui intègre des critères ESG (environnement, social, gouvernance) au sein du contrat d'assurance vie Kompoz. Il permet aux clients de Sicavonline d'investir selon leurs valeurs. Avec ce nouveau mandat ETF, Sicavonline propose un service simple, clé en main qui allie objectif de performance et sécurité, pour les investisseurs individuels.



Le choix des ETF permet d'accéder aux marchés financiers à moindre coût, de diversifier ses investissements et de bénéficier de leurs performances tout en acceptant leurs risques. Sicavonline s'appuie sur AAA, une fintech reconnue sur le marché des investisseurs institutionnels pour piloter l'allocation d'actifs.



Le mandat ETF de Kompoz qui intègre des critères ESG peut être, selon le profil du client, couplé avec le fonds en euros. Un de ses principaux éléments différenciant : dans cette gestion pilotée, les frais de gestion du contrat sont uniquement de 1% quel que soit le profil choisi, ou de 0,95% si l'adhérent choisit de mettre en place des versements libres programmés.



Chaque mois, un rapport complet est fourni avec l'allocation du portefeuille, sa performance et un commentaire de gestion.



Les ETF sont sélectionnés parmi l'offre de 4 sociétés de gestion internationales : BNP Paribas Asset Management, Invesco, iShares de BlackRock et Amundi. L'allocation est définie en fonction d'un algorithme quantitatif basé sur l'intelligence artificielle établi par la société AAA. Cette prestation généralement réservée aux investisseurs institutionnels est mise à disposition du grand public. L'alliance de cette technologie et de la gestion classique du fonds en euros, permet aux investisseurs de donner du sens à leur épargne.





