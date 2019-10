SideTrade : Chiffre d'Affaires des 9 premiers mois de 2019

Chiffre d'Affaires des 9 premiers mois de 2019

PARIS, France - 15 octobre 2019 | Sidetrade (Euronext Growth : ALBFR.PA), éditeur d'une plateforme d'Intelligence Artificielle dédiée à la relation client en BtoB, annonce un chiffre d'affaires sur les neuf premiers mois de l'année en hausse de 16% à périmètre comparable.

CA en hausse de 16% à périmètre comparable

Sidetrade 9 premiers mois 9 premiers mois Variation (en millions d'euros) 2019 2018 AI Sales & Marketing 3,2 2,7 + 17% AI Financials 15,8 13,6 + 16% CA activités AI 19,0 16,4 + 16% à périmètre comparable Activité Services BtoC - 1,8 - Chiffre d'Affaires 19,0 18,2 + 4%

A l'issue des neuf premiers mois de l'exercice 2019, Sidetrade continue d'afficher une croissance à deux chiffres, à 16% par rapport à la même période en 2018, avec un chiffre d'affaires de 19 M€. Rappelons que le chiffre d'affaires de Sidetrade est retraité de l'activité des Services BtoC suite à son arrêt annoncé fin 2018.

Cette croissance sur les neuf premiers mois de l'année est à la fois portée par l'offre AI Sales & Marketing (+ 17%) et par l'offre AI Financials (+ 16%).

Le groupe confirme sa perspective de croissance à deux chiffres sur l'exercice 2019.

Prochaine publication

Chiffre d'affaires de l'exercice 2019 : 21 janvier 2020 (après Bourse)

Relations investisseurs

Christelle Dhrif +33 6 10 46 72 00 cdhrif@sidetrade.com

Relations médias

Alexandre André +33 7 62 71 63 89 aandre@sidetrade.com

À propos de Sidetrade (www.sidetrade.com)

Sidetrade (Euronext Growth : ALBFR.PA) facilite la croissance des entreprises, en renforçant les quatre piliers du

parcours client : la conquête ; le développement, la fidélisation et la performance client. Intégrée au CRM et à l'ERP, son Intelligence Artificielle Aimie révèle les gisements de valeur inexploités afin d'accélérer les ventes et la génération de cash-flow, de l'identification de lead au paiement. Utilisée dans 80 pays, la technologie de Sidetrade permet aux équipes Marketing, Commerciales et Finance de plus de 1 500 entreprises, dans tous les secteurs, d'être plus compétitives.

Pour plus d'information, visitez www.sidetrade.com et suivez-nous sur Twitter @Sidetrade.

En cas de discordance entre la version française et la version anglaise de ce communiqué, seule la version française est à prendre en compte.