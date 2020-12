Siemens Canada distribuera 3,4 millions de dollars en paiements spéciaux relatifs à la COVID-19 aux employés

Les employés recevront un paiement unique de 1 550 $ d ’ ici la fin de l ’ année.

Des primes liées à la COVID totalisant 200 millions d’euros versées aux employés partout dans le monde

OAKVILLE, Ontario, 11 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Siemens Canada a annoncé que ses employés canadiens, à l’exception des gestionnaires principaux, se partageront un montant total de 3,4 millions de dollars remis en reconnaissance d’un solide rendement et de leurs efforts supplémentaires pendant la crise liée à la COVID-19 cette année. Les paiements, qui correspondent à environ 1 550 $ par employé admissible, sont effectués également par considération pour les employés, qui, à l’échelle du Canada, ont dû supporter des fardeaux supplémentaires causés par la pandémie. Cette annonce donne suite à l’engagement récent de la société mère Siemens AG concernant la distribution de 200 millions d’euros aux employés partout dans le monde.

« Ce fut une année extrêmement difficile pour tous, tant dans l’industrie que sur le plan personnel, et l’esprit d’équipe et la résilience de nos employés ont été remarquables, a déclaré Faisal Kazi, président-directeur général de Siemens Canada. La société a démontré un solide rendement malgré les défis, et nous sommes profondément fiers de nos employés et souhaitons reconnaître leurs contributions au Canada et les remercier chaleureusement de leurs efforts. »

Siemens Canada prévoit terminer la distribution des fonds d’ici la fin de 2020, à temps pour soutenir les employés pendant la période des Fêtes.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur Siemens Canada, visitez le site www.siemens.ca.

