Siemens Energy voit la nécessité d'agir dans le plan de rachat de l'unité de turbine

Siemens Energy a annoncé l'offre samedi après avoir fait face à la pression des actionnaires pour augmenter sa participation dans Siemens Gamesa des 67% dont elle a hérité après une scission de l'ancienne société mère Siemens.

Siemens Gamesa a déclaré dimanche dans un communiqué qu'elle allait examiner les conditions de l'offre et prendre des conseillers juridiques et financiers.

"Il n'y a pas encore de signes clairs d'une reprise à court terme dans la configuration actuelle", a déclaré Christian Bruch, directeur général de Siemens Energy, ajoutant que les performances financières de Siemens Gamesa "créaient vraiment le besoin d'agir".

En proie à des retards de produits et à des problèmes opérationnels, Siemens Gamesa a émis trois avertissements sur résultats en moins d'un an.

L'offre de 18,05 euros par action représente une prime de 27,7% par rapport au dernier cours de clôture non affecté de l'action cotée en Espagne le 17 mai, et une prime de 7,8% par rapport au cours de clôture de vendredi.

Interrogé sur le secteur des turbines terrestres qui a causé des maux de tête particuliers, M. Bruch a déclaré aux analystes lors d'une conférence téléphonique : "Il n'y a aucune raison pour que vous ne puissiez pas réussir dans le secteur onshore si vous réglez vos problèmes opérationnels."

Les fabricants européens de turbines ont accumulé les pertes sur un marché très concurrentiel, les prix des métaux et de la logistique étant propulsés toujours plus haut par le COVID-19, les droits d'importation et l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

"Je ne crois pas que l'environnement de la chaîne d'approvisionnement va se simplifier", a déclaré M. Bruch, augmentant la nécessité de "pousser l'excellence opérationnelle partout aussi vite que possible".

Il a ajouté qu'en regroupant les fournisseurs, "nous pouvons exploiter au mieux le volume d'approvisionnement à deux chiffres que nous avons en tant que groupe total."

Travailler à la production d'hydrogène à partir de l'énergie éolienne, une technologie considérée comme un moyen prometteur de réduire les émissions de carbone de l'industrie qui réchauffent la planète, pourrait également être plus efficace dans le cadre de la nouvelle configuration, a-t-il déclaré.