Siemens Gamesa cherche à tirer des liquidités de son activité de parcs éoliens

Le fabricant d'éoliennes Siemens Gamesa attend des offres initiales vendredi pour l'unité de développement de parcs éoliens qu'il cherche à vendre en se concentrant sur le retour à la rentabilité de son activité principale, ont déclaré à Reuters des sources familières de la question.

La valeur de la transaction pourrait atteindre 300 millions d'euros (340 millions de dollars) ou plus, ont-elles ajouté.

Les pays réclament à cor et à cri des infrastructures d'énergie renouvelable pour contribuer à freiner le changement climatique, mais les fabricants d'éoliennes s'efforcent de protéger leurs bénéfices face à la hausse des prix de l'acier et aux embouteillages logistiques liés au COVID-19.

Cette situation exerce une pression sur les marges des fabricants d'éoliennes, qui s'amenuisent déjà à mesure que les gouvernements suppriment leurs subventions.

Siemens Gamesa, issu de la fusion en 2017 de l'espagnol Gamesa et de la division éolienne de l'allemand Siemens, cherche à tirer profit de son activité de développement de sites.

Les soumissionnaires se disputeront un portefeuille de projets d'une capacité de plus de 3 gigawatts (GW) en Espagne, en France, en Italie et en Grèce, ainsi qu'une équipe d'une cinquantaine de personnes, ont précisé les sources.

En novembre, le directeur général Andreas Nauen avait déclaré que la société "cherchait à monétiser" son portefeuille de projets.

Les sources ont indiqué que la société avait engagé Bank of America pour la conseiller sur les moyens d'y parvenir et que les soumissionnaires faisaient la queue pour proposer des offres non contraignantes vendredi.

Siemens Gamesa s'est refusé à tout commentaire.

La valeur de la transaction serait probablement comprise entre 250 et 300 millions d'euros, selon les sources, bien que deux d'entre elles aient déclaré que la société pourrait empocher jusqu'à 500 millions d'euros pour ces actifs.

Parmi les entreprises qui pourraient être intéressées par l'offre figurent le développeur d'énergie renouvelable Cubico, les entreprises énergétiques espagnoles Repsol et Naturgy, la branche infrastructure et biens immobiliers du géant mondial Macquarie, ainsi que des services publics tels que le portugais EDP, l'autrichien Verbund et l'espagnol Iberdrola, ont indiqué les sources.

Cubico, Repsol, EDP, Naturgy, Macquarie et Iberdrola ont refusé de commenter. Verbund n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

L'appétit pour ce type d'actifs est apparu clairement lorsque les acheteurs français Engie et Crédit Agricole ont racheté le développeur espagnol d'énergies renouvelables Eolia pour 2 milliards d'euros.

Un autre fabricant de turbines, Nordex, a obtenu 402,5 millions d'euros en vendant son pipeline de projets https://www.reuters.com/article/nordexpipeline-ma-rwe-idAFL8N2F516Y à la compagnie d'électricité allemande RWE l'année dernière.

Siemens Energy, la société mère de Siemens Gamesa, s'est sentie frustrée par les difficultés financières de l'unité de turbines cet été et a envisagé de prendre le contrôle des 33 % qu'elle ne possède pas encore.

Le PDG de Siemens Energy, Christian Bruch, a déclaré en novembre que Siemens Gamesa avait fait des progrès notables dans son effort de redressement.

(1 $ = 0,8835 euros) (Rapports d'Isla Binnie et Emma-Victoria Farr ; Rapports supplémentaires de Christoph Steitz à Francfort et Sergio Goncalves à Lisbonne ; Édition : Edmund Blair)