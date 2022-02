Siemens Healthineers relève ses objectifs pour 2022 après avoir enregistré des résultats positifs au premier trimestre grâce à la demande de tests COVID.

La société a indiqué qu'elle prévoyait pour 2022 une croissance du chiffre d'affaires comparable comprise entre 3 % et 5 % et un bénéfice de base ajusté par action compris entre 2,18 et 2,30 euros (2,46 $ - 2,60 $), par rapport à ses prévisions précédentes, qui prévoyaient des fourchettes de 0 % à 2 % et de 2,08 à 2,20 euros, respectivement.

Siemens Healthineers a déclaré que son chiffre d'affaires du premier trimestre avait augmenté de 31% à 5,07 milliards d'euros, et que le bénéfice ajusté avant intérêts et impôts (EBIT) avait augmenté de 22% à 898 millions d'euros.

Les analystes interrogés par Refinitiv avaient en moyenne attendu un chiffre d'affaires de 4,87 milliards d'euros et un EBIT de 774 millions d'euros.

(1 $ = 0,8850 euros)