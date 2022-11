Siemens Healthineers va vendre 140 millions de dollars d'équipements médicaux à Atrium Health

L'accord avec Atrium, qui se concentre sur le sud-est des États-Unis, marque le 15e partenariat à long terme que la société allemande a conclu avec un client américain.

"C'est une méthode pour équiper Atrium étape par étape avec la bonne flotte de technologies", a déclaré Bernd Montag, directeur général de Siemens Healthineers, lors d'une interview à Reuters en marge d'une conférence sur la radiologie à Chicago.

"Il s'agit d'éduquer les chirurgiens et de leur montrer de nouvelles techniques, et de déployer les technologies à travers le système Atrium et de regarder comment on peut opérer plus efficacement."

La nouvelle intervient après que Siemens Healthineers a déclaré aux actionnaires, lors de son assemblée de fin d'exercice, qu'elle allait restructurer sa division de diagnostic pour économiser environ 300 millions d'euros (302 millions de dollars) chaque année à partir de 2025.

Montag a confirmé qu'il y aura des licenciements en conséquence, mais a refusé de commenter le nombre d'employés qui seront touchés par les suppressions de postes.