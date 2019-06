Siemens Suisse: érosion des recettes au premier semestre

Zurich (awp) - Le conglomérat allemand Siemens a vu son chiffre d'affaires s'affaisser en Suisse sur les six premiers mois de l'année à 1,1 milliard de franc, contre encore 1,2 milliard un an plus tôt. Le directeur financier de Siemens Suisse, Jorn Harde, a expliqué mercredi à AWP que les ventes de transformateurs avaient connu un accès de faiblesse.

La période de comparaison comportait par ailleurs une commande exceptionnelle de la part des CFF. Ajusté de cet effet non récurrent, le premier semestre 2019 s'est avéré convaincant, selon le responsable des cordons de la bourse.

Le marché helvétique est demeuré robuste en comparaison internationale, offrant une résistance au moins temporaire aux bisbilles douanières sino-américaines.

Siemens Suisse célébrait ce mercredi le 125e anniversaire de son implantation de le pays, revendiquant au passage la place de numéro deux de l'emploi industriel avec ses quelque 5700 collaborateurs.

(Un historique de la présence de Siemens en Suisse est disponible sur le fil Premium d'AWP en allemand.)

