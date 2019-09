Sigma Gestion et Capital Système Investissements lancent UPLIFT PRIVATE EQUITY

Une solution de Capital-Investissement originale, offrant l'accès à des sociétés internationales non cotées, ayant comme vocation à s'introduire en bourse.

Le Private Equity ou Capital Investissement est une classe d'actifs complémentaire aux traditionnels actifs immobiliers et financiers. Relativement décorrélé de la Bourse, le Capital-Investissement est surtout moins volatile et bénéficie d'un intérêt croissant des investisseurs EQUITY, une solution mutualisée qui permet aux investisseurs particuliers et family offices d'accéder à des opportunités d'investissement historiquement réservées aux institutionnels : des sociétés internationales non cotées, en forte croissance, valorisées jusqu'à plusieurs milliards d'euros, et ayant comme vocation à s'introduire en bourse à court ou moyen terme.

Cette solution exclusive conjugue l'expertise de Sigma Gestion avec celle de Capital Système Investissements (« CSI ») pour la sélection, le suivi et la gestion d'Uplift Private Equity.

Par ailleurs, pour aligner totalement les intérêts des souscripteurs et de l'équipe de gestion, l'intéressement des gérants est conditionné à un objectif de performance minimum de 8% annuel (clause de Hurdle).

Investir dans 8 à 15 leaders internationaux dans leur secteur d'activité, disruptifs par rapport aux acteurs traditionnels, non cotés en bourse, et connaissant une forte croissance de leurs activités, avec une croissance continue de leur valorisation.

Matérialiser une création de valeur actionnariale grâce à un événement de li- quidité potentiel et futur (introduction en bourse de la Participation, sa cession industrielle ou une vente secondaire) dans un délai d'environ 18 à 36 mois à compter de l'investissement.

Réduire les risques en co-investissant directement aux côtés de grands opérateurs du «Private Equity».



Accessible à partir de 10 000 euros, sur une durée de 5 ans, pro- rogeable 2 fois un an.

Qu'est-ce qu'une IPO ? IPO est l'acronyme d'Initial Public Offering qui en anglais signifie Introduction en Bourse.



L'introduction en bourse est la forme de sortie privilégiée des entreprises ciblées par UPLIFT PRIVATE EQUITY : le marché boursier présente l'avantage de rendre compatibles les différents objectifs, contraintes et horizons d'investissement des actionnaires et des dirigeants. Ceux qui veulent céder peuvent le faire, ceux qui veulent rester actionnaires ou bien se renforcer le peuvent également ; l'introduction en bourse n'exclut pas d'autres formes d'opérations sur le capital dans un second temps (OPA - offre publique d'achat -, fusion, augmentations de capital).



Mais l'IPO n'est pas la seule solution de liquidité envisageable pour une société : une cession majoritaire ou minoritaire à un acteur industriel, un LBO (Leverage Buy Out), un reclassement privé de titres auprès de nouveaux actionnaires, lors d'un tour de table, ou même un rachat des titres par l'entreprise sont aussi des sorties possibles. UPLIFT PRIVATE EQUITY n'écarte a priori aucune alternative.



Lorsque la société s'introduira en bourse, afin de ne pas déstabiliser le cours de l'action, l'ensemble des actionnaires historiques et ceux d'UPLIFT PRIVATE EQUITY, s'engageront à ne pas céder leurs titres pendant une période de quelques mois - période dite de « lock-up », afin que le marché de l'action se stabilise.

Actuellement, plus de 350 sociétés non-cotées avec une valorisation supérieure à un milliard de USD (« les licornes ») se préparent à une introduction en bourse. UPLIFT PRIVATE EQUITY étudie plus parti- culièrement l'évolution d'une cinquantaine de cibles, ayant les caractéristiques de Sociétés Eligibles à un investissement par le fonds UPLIFT PRIVATE EQUITY.



Depuis 2004, SIGMA GESTION a investi près de 250 M€ dans plus de 200 PME françaises et vise à concilier rentabilité financière et responsabilité sociale et environnementale.

La société Sigma Gestion est indépendante et détenue par son fondateur et ses dirigeants en place depuis 2004 et propose des solutions innovantes de Capital-Investissement visant à connecter les investisseurs avec les entrepreneurs de l'économie réelle.

S'appuyant pour la distribution sur un réseau de Conseillers en Gestion de Patrimoine Indé- pendants et de banques privées depuis sa création, la société a été régulièrement primée par la presse spécialisée et affiche un fort dynamisme.

Sigma Gestion est adhérant aux « Principes pour l'Investissement Responsable » des Nations Unies (UN PRI) et membre de l'association Finansol.



Dans le cadre de la recherche et l'origination d'opportunités potentielles d'investissement SIGMA GESTION s'appuiera sur l'expertise de la société Capital Système Investissements (« CSI »). CSI est un intermédiaire financier réglementé en Suisse par l'OAR-G et le GSCGI, spécialisé dans l'accompagnement des entreprises en croissance et les financements com- plexes. Fondé en 2001 et basé à Genève, CSI fournit des solutions de financement pour des entreprises entrepreneuriales en expansion rapide.

Depuis 2010, CSI est listing sponsor sur Euronext-Paris. La sélection des Sociétés Eligibles ainsi que la décision d'y investir revient discrétionnairement à SIGMA GESTION en sa qualité de société de gestion de la Société.



Paris, Genève le 19.09.2019

