Sigma Lithium double son objectif de production à la mine du Brésil -CEO

M. Cabral a déclaré que la mine commencera ses opérations avec un objectif de 37 000 tonnes d'équivalent carbonate de lithium (LCE), mais qui devrait passer à 72 000 tonnes de LCE une fois la mine entièrement construite.

L'objectif précédent de la société, selon M. Cabral, n'était que de 34 000 tonnes de LCE.

Dans une interview téléphonique, Cabral a déclaré que la hausse de l'objectif de production était due à une nouvelle étude de faisabilité qui permettra l'expansion de sa mine Grota do Cirilo, et à des taux de récupération anticipés plus élevés.

"J'ai doublé (les objectifs de production), mais j'ai également augmenté l'efficacité, ce qui est le mandat de tout producteur actuel maintenant", a déclaré Cabral.

Les prix du lithium ont grimpé en flèche cette année, les constructeurs automobiles et les gouvernements se démenant pour trouver des réserves de ce métal ultraléger pour batteries. Alors que l'Amérique du Sud est connue pour son soi-disant triangle du lithium - Chili, Argentine et Bolivie - les opérations de Sigma ajouteront le Brésil comme producteur important du métal.

L'offre mondiale de lithium devrait atteindre 600 000 tonnes de LCE cette année, selon Benchmark Mineral Intelligence.