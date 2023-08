Sigma Lithium, qui produit du métal utilisé dans les batteries des véhicules électriques, a intenté un procès à son ancien codirecteur général, l'accusant d'avoir volé des secrets commerciaux pour saper les efforts de la société pour se vendre.

La plainte a été déposée lundi devant le tribunal fédéral de Manhattan contre Calvyn Gardner, qui était jusqu'en janvier le codirecteur général de Sigma avec Ana Cabral-Gardner, dont il est en train de divorcer et qui reste directrice générale. Luisa Valim, la belle-fille de Gardner, est également défenderesse.

Le cabinet d'avocats de Gardner n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires mardi. Il n'est pas certain que Luisa Valim ait un avocat, et elle n'a pas pu être jointe dans l'immédiat.

Sigma est basée à Vancouver, en Colombie-Britannique, mais opère principalement au Brésil. Sa valeur boursière était d'environ 5,07 milliards de dollars canadiens (3,74 milliards de dollars américains) lundi.

Selon la poursuite, Cabral-Gardner et Gardner dirigent un fonds, A10 Investimentos, qui détient une participation de 44 % dans la société, Cabral-Gardner détenant 76 % du fonds et Gardner, 24 %.

Selon Sigma, Valim a mis au point un plan pour voler des informations exclusives "à des fins d'influence et de vengeance" et pour s'attirer les faveurs de son beau-père, après avoir appris qu'il pourrait ne pas avoir légalement droit à la moitié des biens matrimoniaux dans le cadre du divorce.

Sigma a déclaré que peu après avoir quitté la société en mai, Valim a téléchargé et partagé avec Gardner environ 80 000 documents confidentiels provenant d'une salle de données à laquelle Bank of America, qui a mené des négociations avec des acheteurs potentiels de Sigma, a coordonné l'accès.

Selon Sigma, ces documents comprenaient des documents industriels et miniers qui constituaient la "sauce secrète" de son activité et qui, s'ils étaient détournés, lui ôteraient son principal avantage concurrentiel par rapport à ses rivaux dans le domaine de l'extraction et du traitement du lithium.

Sigma a déclaré que les actions de Valim et Gardner étaient "conçues pour interférer" avec un éventuel rachat, et Valim s'est vanté auprès d'un partenaire d'A10, lors d'un vol d'avion le 1er juillet, qu'en raison de ce stratagème, "le processus de fusion et d'acquisition était 'terminé'".

L'action en justice vise à obtenir des dommages et intérêts non spécifiés et la restitution des biens détournés.

Dans une interview accordée le 28 juillet, M. Cabral-Gardner a déclaré que Sigma cherchait à renforcer sa "position concurrentielle unique en matière d'environnement" dans la chaîne d'approvisionnement mondiale.

"L'entreprise est l'actif", a-t-elle déclaré.

Bank of America s'est refusée à tout commentaire.

L'affaire est Sigma Lithium Corp v Gardner et al, U.S. District Court, Southern District of New York, No. 23-07403.