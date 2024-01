Zurich (awp) - La Banque Migros et la Fédération de coopératives éponyme (FCM) ont octroyé des montants considérables au groupe immobilier autrichien Signa, désormais en faillite.

En réponse à plusieurs articles de presse, le bras financier du géant orange a évoqué jeudi un "engagement dans un crédit consortial garanti par un gage immobilier accordé à une société immobilière" à hauteur de 97 millions de francs suisses, sans citer le nom de l'empire chancelant de l'entrepreneur René Benko.

Le financement a été accordé à une entreprise immobilière à laquelle participent plusieurs investisseurs, ajoute la banque qui "a obtenu la levée du secret bancaire" pour pouvoir communiquer.

"L'hypothèque est garantie par un gage immobilier de premier rang", en l'occurrence "un immeuble de grands magasins situé dans un emplacement de premier choix au centre-ville de Zurich". Et l'établissement de souligner que "le bâtiment est loué et tous les intérêts et amortissements ont été payés de manière fiable".

Banque Migros ajoute disposer d'un portefeuille de crédits de 50 milliards de francs suisses, dont 94% sont garantis par des gages immobiliers. Les résultats annuels seront publiés le mardi prochain.

Crédit de 125 millions à Globus

Dans une newsletter publiée quelques instants plus tard, la FCM a pour sa part indiqué avoir accordé "dans le cadre de la vente de Globus à une coentreprise composée de Signa et Central Group" en 2020 un crédit totalisant 125 millions de francs suisses.

Le géant de la grande distribution insiste cependant sur le fait que ce dernier a été versé directement à la chaîne de grands magasins, et non à ses nouveaux propriétaires, en raison de la pandémie de Covid-19 qui sévissait à l'époque. Migros assure que le prêt est "partiellement couvert par des garanties" et affirme être "en contact avec les parties concernées".

Ces derniers jours, plusieurs instituts financiers ont reconnu être exposés à Signa. Derniers en date, les banques cantonales du Valais (BCVs) et d'Obwald (OKB) ont admis avoir participé à un crédit consortial de 24,3 millions de francs suisses accordé au groupe autrichien.

La Banque cantonale d'Argovie (AKB) a effectué - en parallèle à un autre groupe d'investisseurs non identifié - un financement de 73 millions de francs suisses pour des biens immobiliers dans les centres de Berne et Zurich pour le compte d'un "groupe d'investisseurs en difficulté dans le secteur des grands magasins et de l'immobilier".

Mais l'établissement helvétique le plus exposé à ce jour reste Julius Bär, avec trois prêts totalisant plus de 600 millions de francs suisses, garantis par des contreparties liées à de l'immobilier commercial et au secteur du luxe, qui avait forcé le gestionnaire de fortune zurichois a lancer fin novembre un avertissement sur résultats en raison d'une importante provision (82 millions).

