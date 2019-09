Signal d'achat sur les actifs risqués, une première depuis janvier-BAML

(Répétition sans changement d'une dépêche transmise vendredi) PARIS, 2 septembre (Reuters) - L'indicateur de sentiment de marché de Bank of America Merrill Lynch a envoyé sur la semaine au 28 août un clair signal d'achat "à contre-courant" sur les actifs risqués pour la première fois depuis le mois de janvier, selon une étude hebdomadaire sur les flux dans les fonds d'investissement collectifs de la banque américaine publiée vendredi. Alors que les Bourses mondiales ont amorcé un rebond cette semaine, l'indicateur "Bull & Bear" du sentiment de marché étalonné sur une échelle de 0 - excessivement baissier - à 10 - excessivement haussier - et destiné à identifier les signaux d'entrée ou au contraire de sortie sur les marchés d'actifs risqués, est tombé à 1,3 contre 2,4 la semaine précédente, écrivent les stratégistes de BAML dans leur note hebdomadaire. Ils expliquent qu'ils sont plus optimistes sur les actions et les matières premières en raison des dégagements très importants que ces deux classes d'actifs ont déjà subi et des anticipations d'assouplissement de la politique monétaire des grandes banques centrales. "La guerre commerciale s'est jusqu'à présent traduite par des taux plus bas, pas par une récession", relèvent-ils. Cette position à l'achat est prise alors que les investisseurs dans les fonds collectifs continuent à se désengager des actions pour acheter des obligations et de l'or, traditionnelles valeurs refuge, dans un environnement marqué par les tensions commerciales et les craintes de récession. Les fonds obligataires ont ainsi bénéficié de 12,4 milliards de dollars (11,23 milliards d'euros) de souscriptions nettes sur la période sous revue, portant le cumul des entrées nettes depuis le début de l'année à près de 325,4 milliards de dollars. Les analystes de BAML soulignent que des flux massifs de souscriptions sur les fonds obligataires ont généralement précédé d'importants changements de politique économique au cours des dernières années. Les fonds investis en actions ont subi de nouveaux dégagements à hauteur de 7,6 milliards de dollars, portant les sorties nettes depuis le début de l'année à plus de 204 milliards de dollars. Les rachats nets ont concerné au premier chef les fonds dédiés aux actions américaines (-2,9 milliards de dollars), aux actions émergentes (-2,7 milliards de dollars) et une fois encore les fonds en actions européennes (-1,8 milliard de dollars) qui enregistrent ainsi une soixante-quatorzième semaine de rachats sur les 77 dernières semaines. En revanche, les fonds en actions japonaises, portés par le statu de valeur refuge du yen, ont bénéficié d'entrées nettes à hauteur de 2,5 milliards de dollars. Les fonds spécialisés sur les métaux précieux, principalement l'or, ont enregistré des entrées nettes de 1,9 milliard de dollars sur la semaine et sur 14 des 15 dernières semaines. Souscriptions(+)/Rachats(-) nets par grandes catégories de fonds (en milliards de dollars): Semaine au 28 2019 août Actions -7,6 -204,18 Obligataires +12,4 +325,37 Monétaires nd +377,47 Matières premières nd +11,38 (Marc Joanny, édité par Juliette Rouillon)