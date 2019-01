Signature d'un avenant au contrat de souscription entre EOS imaging et FOSUN PHARMACEUTICAL AG

Regulatory News:

EOS imaging (Euronext, FR0011191766 - EOSI - Eligible PEA - PME), le pionnier de l’imagerie médicale orthopédique 2D/3D, avait annoncé dans un communiqué du 11 décembre 2018 le succès des opérations de règlement-livraison de l'augmentation de capital d'un montant de 15.061.856,13 euros, entièrement souscrite par Fosun Pharmaceutical AG, une filiale indirecte de Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd. (Fosun Pharma, stock code: 600196.SH, 02196.HK) (« Fosun ») par émission de 3.446.649 actions nouvelles (les « Actions Nouvelles ») pour un prix de souscription de 4,37 euros chacune (l' « Augmentation de Capital »).

Aux termes du contrat de souscription relatif à l'Augmentation de Capital conclu par EOS imaging et Fosun le 17 juillet 2018 (le « Contrat de Souscription ») et sous réserve de certaines exceptions détaillées dans la note d'opération visée par l'Autorité des marchés financiers le 7 décembre 2018 sous le numéro 18-551, EOS imaging s'est engagée, pendant une période de cinq ans à compter de la date de réalisation de l'Augmentation de Capital et pour autant que Fosun détienne au moins 25% du nombre d'Actions Nouvelles, à offrir à Fosun la possibilité de souscrire aux augmentations de capital qui seraient réalisées sans droit préférentiel de souscription.

Comme annoncé dans un communiqué de presse publié le 7 décembre 2018, EOS imaging et Fosun s'étaient engagées à conclure un avenant au Contrat de Souscription avant le 31 décembre 2018 (l' « Avenant ») aux termes duquel Fosun s'engagerait à ne pas exercer plus de deux-tiers de ses droits de vote pour voter en faveur des résolutions concernées et corrélativement à exercer au moins le tiers de ses droits de vote restant pour voter contre lesdites résolutions. Fosun ne sera pas tenu à un tel engagement dans l'hypothèse où elle renoncerait à son droit de souscrire aux augmentations de capital susvisées préalablement à son vote sur les résolutions concernées, ce dont le marché serait informé avant ledit vote.

EOS imaging annonce par le présent communiqué de presse la signature de l'Avenant au Contrat de Souscription.

A PROPOS D'EOS IMAGING

EOS imaging est coté sur Euronext Paris - Compartiment C d'Euronext

ISIN : FR0011191766 - Mnémo : EOSI

EOS imaging conçoit, développe et commercialise EOS®, une solution d'imagerie médicale innovante dédiée aux pathologies ostéo-articulaires et à l'orthopédie, qui associe équipement et services dans un marché évalué à environ 2 milliards de dollars par an. Le Groupe compte plus de 300 systèmes EOS® installés dans plus de 30 pays, dont les États-Unis, le Japon, la Chine et l'Union Européenne, représentant environ un million d'examens annuels. EOS imaging a reporté un chiffre d’affaires annuel 2018 de 35,3 M€.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.eos-imaging.com.

EOS imaging a été sélectionné pour intégrer l'indice EnterNext© PEA-PME 150, composé de 150 entreprises françaises, cotées sur les marchés d'Euronext et d'Alternext à Paris.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190116005625/fr/