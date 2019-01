Signature d'un partenariat entre Indra Automobile Recycling et le Groupe PSA pour développer l'utilisation des pièces de réemploi

Regulatory News:

L’objectif des deux partenaires est de faciliter la commande et la commercialisation des pièces de réemploi toutes marques par les réparateurs agréés du Groupe PSA (Paris:UG) en France (environ 4000).

A cet effet, le Groupe PSA recommande à ses réseaux l’utilisation de l’outil PRECIS, intégré au portail de commande « Service Box » du Groupe PSA. Cet outil, développé par Indra Automobile Recycling et Sidexa, offre une solution clé en mains aux réparateurs automobiles ainsi que la garantie d’une traçabilité des pièces et d’un service au meilleur niveau de qualité.

L’intégration de cette offre à Service Box permet au Groupe PSA d’offrir à ses clients une gamme complète de pièces issues de l’économie circulaire, en venant compléter les pièces d’Echange Standard et les pièces proposées en « Repair & Return ».

A ce jour, près de 380 000 pièces de réemploi sont stockées et disponibles dans l’outil PRECIS, prêtes à être livrées aux professionnels de la réparation. Avec 1 820 commandes par mois en moyenne, PRECIS s’affirme comme un outil incontournable de la profession.

Au-delà de la fiabilité informatique de l’outil PRECIS, l’expertise d’Indra Automotive Recycling garantit qualité de montage et de stockage, contrôle qualité, nettoyage et qualité de conditionnement. Les centres VHU livrent 90% des pièces en 24h.

En favorisant la démocratisation de la pièce de réemploi au service de la réparation automobile, les deux partenaires sont moteurs de la transition énergétique.

Pour Véronique MOREL, Directrice de la Business Unit Economie Circulaire au sein de PSA Aftermarket, « Notre stratégie consiste à répondre aux besoins de l’ensemble des clients, quel que soit leur budget, la marque ou l’âge de leur véhicule. Ce partenariat nous permet de faciliter la commercialisation de la pièce de réemploi par nos réseaux et ainsi de répondre aux attentes des consommateurs recherchant une offre à la fois économique et responsable. Il contribue à l’offensive globale que nous avons lancée pour développer la vente de pièces de rechange issues de l’éconmie circulaire : pièces de réemploi mais aussi Échange Standard et Repair & Return. »

Loïc BEY-ROZET, Directeur Général d’INDRA AUTOMOBILE RECYCLING indique « Notre système PRECIS dédié à la pièce de réemploi a été conçu pour permettre à tous les acteurs - du consommateur au réparateur en passant par l’assureur - de réaliser des économies sur le plan financier mais également sur le plan environnemental. Le succès de notre plateforme PRECIS auprès des réseaux du Groupe PSA sera un des indicateurs clé pour démontrer que la filière automobile est résolument entrée dans une dynamique d’économie circulaire. »

A propos de Groupe PSA

Le Groupe PSA conçoit des expériences automobiles uniques et apporte des solutions de mobilité innovantes pour répondre aux attentes de tous. Le Groupe rassemble cinq marques automobiles - Peugeot, Citroën, DS, Opel et Vauxhall – et propose une offre diversifiée de services connectés et de mobilité portés par la marque Free2Move. Son plan stratégique ‘Push to Pass’ constitue une première étape vers sa vision : « Etre un constructeur automobile mondial à la pointe de l’efficience et un fournisseur de services de mobilité de référence pour une relation clients à vie ». Il est l’un des pionniers de la voiture autonome et du véhicule connecté. Ses activités s’étendent également au financement automobile avec Banque PSA Finance et à l’équipement automobile avec Faurecia.

A propos d’INDRA Automobile Recycling

Indra Automobile Recycling, est une entreprise française établie dans la région Rhône-Alpes à Villefontaine. Avec un effectif de 200 salariés, 45 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2017, le groupe dont Renault et Suez sont actionnaires respectivement à 50%, révolutionne le recyclage automobile avec une vue prospective des enjeux environnementaux et sociétaux. Indra Automobile Recycling est depuis 30 ans un acteur français majeur de l’économie circulaire en boucles courtes favorisant l’organisation des filières matières, pièces de réemploi et le traitement des véhicules accidentés ou en fin de vie de toute provenance. Un savoir-faire qui s’exporte puisque le groupe fort de son expérience a remporté l’appel d’offre du Maroc pour l’étude et l’organisation de la filière de véhicules en fin de vie et travaille sur d’autres business case à l’étranger.

