« Je suis particulièrement satisfait de ce protocole d'accord majeur avec le Développer WECO WECO à Djibouti qui consacre la pertinence de la rupture technologique, écologique et économique qu'apportent nos hydroliennes. Notre technologie de rupture va changer la donne du marché de l'hydroélectricité et permettre à de nombreux pays émergents d'accéder à une énergie verte et peu chère, avec pour conséquence un accès plus facile à l'énergie pour de nombreux habitants.

De la même manière, nous entendons déployer nos hydroliennes en partenariat avec des opérateurs énergétiques dans le monde entier, avec une action orientée dans un premier temps en direction de pays émergents offrant une géographie des eaux particulièrement favorable à la production d'hydroélectricité dont les besoins ne font que croître » déclare Philippe Rebboah, Président-Fondateur de Blue Shark Power System.

Un contexte de marché porteur pour la cleantech Blue Shark Power System

Afin de s'alimenter en électricité, la République de Djibouti a recours aux combustibles (gasoil pour les groupes électrogènes diesel, fuel lourd…) et importe de l'hydroélectricité de son voisin Ethiopien.

En raison du récent développement des infrastructures urbaines, portuaires et hôtelières à Djibouti, le besoin électrique du pays pourrait dépasser les 700GWh à l'horizon 2020.

Pour y faire face, le Gouvernement Djiboutien compte réduire de 50% les couts de production de l'électricité et devenir à terme totalement indépendant. Dans ce cadre, Djibouti a mis en place un Plan d'Action National et ambitionne de devenir d'ici l'an 2020 l'un des pays pionniers à utiliser 100% d'énergie verte pour la production de l'électricité.

Blue Shark Power System, concepteur et assembleur d'hydroliennes nouvelle génération annonce la signature d'un protocole d'accord majeur avec la République de Djibouti.

Ce protocole porte sur la vente (incluant étude de faisabilité) de 495 hydroliennes fournissant chacune

240 KW soit un total de 120 MW.

Le protocole d'accord prévoit trois phases de mise en route du projet :

Une phase d'étude préalable démarrera sur les sites d'exploitation dans le courant du

4 ème trimestre 2018.

4 trimestre 2018. Sur le 1 er semestre 2019, Blue Shark Power System procèdera à une phase de test avec l'une de ses hydroliennes Blue Shark River.

semestre 2019, Blue Shark Power System procèdera à une phase de test avec l'une de ses hydroliennes Blue Shark River. Enfin, la livraison d'une première ligne de 80 machines est prévue le premier semestre 2020.

L'hydrolienne nouvelle génération, une évolution dans l'électricité verte

L'innovation Blue Shark Power System offre une solution aux enjeux de transition énergétique avec une rupture technologie qui permet de produire une électricité responsable, renouvelable et peu coûteuse.

L'hydrolienne Blue Shark Power System est composée de pâles et diffuseurs en fibre de carbone qui lissent la force du courant tout en l'attirant. Ces technologies révolutionnaires limitent fortement les vibrations, enjeu majeur des problèmes de détérioration des pâles sur les hydroliennes.

L'ensemble du dispositif possède un haut niveau de conversion de l'énergie hydro cinétique du courant en électricité et permet ainsi de produire 2 à 3 fois plus d'électricité qu'une hydrolienne conventionnelle.

Une innovation qui va transformer le potentiel de production d'hydroélectricité dans le monde

Au-delà de sa turbine innovante, Blue Shark Power System conçoit des hydroliennes qui révolutionnent la performance, l'endurance et l'efficacité de l'hydroélectricité. Pour un coût d'installation modeste et une très faible maintenance, les équipements Blue Shark Power produisent jusqu'à 1 MW par heure selon le type d'hydrolienne et de force de courant.

La société propose actuellement deux modèles :

Blue Shark River pour les rivières, fleuves, mers jusqu'à 12 m de profondeur. Composée d'un pilier fixé au sol et de deux turbines innovantes, l'hydrolienne Blue Shark River peut produire 99% du temps jusqu'à 700 kW/h.

pour les rivières, fleuves, mers jusqu'à 12 m de profondeur. Composée d'un pilier fixé au sol et de deux turbines innovantes, l'hydrolienne Blue Shark River peut produire 99% du temps jusqu'à 700 kW/h. Blue Shark Marine pour les mers et les océans possède un dispositif lui permettant de s'orienter face au courant à l'image de la nage du requin. Cette hydrolienne qui comporte deux turbines peut produire jusqu'à 1 000 kW/h.

Blue Shark Power System entend déployer ses hydroliennes en partenariat avec des opérateurs énergétiques dans le monde entier, avec une action orientée dans un premier temps en direction de pays émergents identifiés et offrant une géographie des eaux particulièrement favorable à la production d'hydroélectricité.

La Bourse pour accroître la notoriété et financer l'industrialisation et la croissance

Blue Shark Power envisage une inscription prochaine de ses titres sur Euronext AccessTM (ex. Marché Libre) à Paris afin d'accroître sa notoriété et diversifier ses sources de financement pour investir dans son développement et soutenir son essor commercial à travers le monde.

A propos de WECO WECO : Weco Weco assure le développement et l'exploitation de projets de fourniture d'énergies renouvelables dans les pays d'Afrique francophone.

A propos de Blue Shark Power System : Basée en Nouvelle Aquitaine, Blue Shark Power System conçoit et assemble des hydroliennes bénéficiant de ruptures technologiques brevetées. La société propose deux modèles, Blue Shark River pour les eaux peu profondes, et Blue Shark Marine pour les mers et les océans. Ses hydroliennes peuvent produire jusqu'à 1 000 kW/heure d'électricité pour des coûts d'installation et de maintenance fortement réduits. Blue Shark Power System favorise le déploiement de ses équipements en partenariat avec des opérateurs énergétiques dans le monde entier.

