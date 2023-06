Lausanne (awp/ats) - Des scientifiques de l'EPFL ont découvert que, parmi les patients récemment diagnostiqués de la maladie de Parkinson, ceux qui expérimentent certaines hallucinations présentent un risque accru de déclin cognitif rapide. Ces résultats sont publiés dans la revue Nature Mental Health.

Les hallucinations de présence, par exemple la sensation que quelqu'un se trouve derrière soi alors qu'il n'y a personne, sont particulièrement fréquentes chez les patients souffrant de Parkinson, bien que peu documentées. Parfois, patients et médecins les ignorent ou les négligent comme un simple effet secondaire de la médication, a indiqué jeudi l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) dans un communiqué.

"Nous savons maintenant que les hallucinations précoces doivent être prises au sérieux dans la maladie de Parkinson", indique Olaf Blanke, directeur du laboratoire de neurosciences cognitives à l'EPFL.

Dans le cadre d'une collaboration avec l'Hôpital San Pau de Barcelone, les scientifiques ont collecté les données d'environ 75 patients de 60 à 70 ans. Ils ont découvert que les sujets touchés par des hallucinations connaissent également, dans les cinq années suivantes, un plus rapide déclin cognitif lié aux fonctions exécutives frontales.

Symptômes mal connus

Les hallucinations figurent parmi les symptômes les moins connus de Parkinson. Leur prévalence est élevée au début de la maladie, et elles touchent régulièrement une moitié de patients. De toutes les hallucinations, celles qui apparaissent le plus tôt sont les plus inquiétantes; un tiers des patients sont touchés avant même l'apparition de symptômes moteurs comme les tremblements.

On peut décrire les hallucinations par un continuum de symptômes, des plus mineurs - qui apparaissent généralement tôt dans le cours de la maladie, comme les hallucinations de présence - jusqu'aux hallucinations visuelles complexes. Ces dernières, par exemple voir quelqu'un qui n'est pas là, entrent en scène plus tardivement.

Conclusion: "Si vous souffrez de Parkinson et expérimentez des hallucinations, même modestes, il vous faut communiquer cette information à votre médecin au plus tôt", explique Fosco Bernasconi premier auteur de l'étude à l'EPFL, cité dans le communiqué.

"Pour l'instant, nous n'avons prouvé le lien entre déclin cognitif et hallucination qu'avec Parkinson, mais cela pourrait aussi être le cas dans d'autres maladies neurodégénératives", ajoute le chercheur. Souvent, on diagnostique trop tard les affections neurodégénératives comme Parkinson, ce qui limite les effets des mesures de prévention ou des thérapies.

ats/vj