SIKA : Oddo BHF confiant pour 2024

Le 12 juillet 2024

Oddo BHF maintient son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 320 francs suisses sur Sika, pensant que le chimiste helvétique devrait tirer son épingle du jeu en 2024 dans un environnement économique 'qui se redresse lentement'.



'Sika est la seule société de notre échantillon de valeurs dans les matériaux de construction à présenter une croissance de l'EBIT de 15% grâce aux effets de base et à la fin de l'intégration de MBCC', met en avant l'analyste.



Voyant dans l'intégration de MBCC un relais de croissance certain pour 2024, Oddo BHF estime que Sika 'restera une option de choix pour les investisseurs soucieux de se constituer une position long terme et bénéficiera des mégatrends de la chimie du bâtiment'.



