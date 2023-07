SIKA : Oddo BHF réduit son objectif de cours

Oddo BHF maintient sa note de surperformance sur le titre Sika, avec un objectif de cours réduit de 320 à 300 francs suisses.



Alors que Sika publiera ses résultats le 4 août, Oddo BHF table sur un CA de 2,9 Mds de francs suisses au 2e trimestre (+5,3% en réel et stable à périmètre et change constants).



'Sur le 1er semestre, nous attendons un CA de 5.2 Mds de francs suisses et un EBIT (incl. one-offs) en recul à 674 M de francs suisses (-20% en réel)', indique l'analyste.



L'analyste estime que Sika devrait confirmer une nouvelle fois sa guidance 2023.



Toutefois, 'nous avons abaissé nos estimations annuelles pour intégrer un T2 un peu moins dynamique (volumes) et des coûts d'intégration de MBCC supérieurs à 95 M de francs suisses', prévient Oddo BHF.



Le broker estime d'ailleurs que le titre Sika sera probablement sous pression dans les prochains jours dans l'attente d'un S1 encore difficile.



