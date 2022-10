Sika révise ses perspectives de croissance à la hausse pour 2022

Le chimiste de la construction Sika a annoncé une révision à la hausse de ses perspectives de croissance pour 2022 à l'occasion d'une journée investisseurs organisée le 4 octobre. Le directeur général Thomas Hassler a notamment insisté sur l'adéquation stratégique de l'acquisition de MBCC (ex-division Chimie de la construction de BASF), rachetée en novembre 2021. L'approbation inconditionnelle de ce rachat a déjà été reçue des autorités dans la plupart des juridictions, notamment au Japon, en Chine, au Brésil et en Afrique du Sud, Arabie Saoudite, Turquie et Thaïlande.



Ce build-up apporte une valeur ajoutée significative et Sika (chiffre d'affaires de 9,3 milliards de francs suisses en 2021) confirme des synergies annuelles de 160 à 180 millions de francs suisses.



Fin juillet, le groupe tablait sur une progression des recettes "de plus de 10%" en 2022, ce qui devrait permettre de dépasser le seuil symbolique des 10 milliards de francs de chiffre d'affaires.



Pour l'année fiscale 2022, Sika s'attend à ce que les ventes en monnaies locales augmentent de plus de 15%, avec une augmentation "plus que proportionnelle" de l'Ebit. Un processus a été lancé pour rechercher un acheteur compétent pour une partie de l'activité adjuvants de MBCC.



Thomas Hasler a également déclaré : " Notre objectif clair est de poursuivre notre croissance durable et de déployer de nouvelles innovations pour dissocier notre croissance des émissions de gaz à effet de serre. Nous avons l'intention d'utiliser des solutions révolutionnaires qui permettent à nos clients de réduire leurs émissions de CO2. En tant qu'innovateur de premier plan, nous pouvons jouer un rôle clé dans la réalisation des objectifs "zéro émissions" sur nos marchés, ce qui place Sika en bonne position pour une croissance continue ".