La société de semi-conducteurs Silicon Box, basée à Singapour, a choisi la ville de Novara, dans la région industrialisée du nord-ouest du Piémont, pour sa nouvelle usine de puces électroniques en Italie, d'une valeur de plusieurs milliards d'euros, a déclaré le ministère de l'industrie vendredi.

La startup, créée il y a trois ans par les fondateurs du fabricant américain de puces Marvell, investira 3,2 milliards d'euros (3,42 milliards de dollars) pour produire en Italie ce que l'on appelle des "chiplets", qui peuvent avoir la taille d'un grain de sable, dans le cadre d'un accord soutenu par le gouvernement.

Les chiplets sont assemblés dans le cadre d'un processus appelé "emballage avancé", un moyen rentable de lier de petits semi-conducteurs pour former un processeur qui peut tout alimenter, des centres de données aux appareils électroménagers.

"Silicon Box offre au Piémont la possibilité de devenir une plaque tournante des semi-conducteurs", a déclaré à la presse le ministre de l'industrie, Adolfo Urso.

Ce projet s'inscrit dans le cadre des efforts déployés de longue date par l'Italie pour attirer les investissements des entreprises technologiques, notamment un accord avec le fabricant de puces américain Intel qui a été mis en suspens.

À pleine capacité, l'investissement devrait créer 1 600 nouveaux emplois, en plus des emplois indirects générés à la fois par la construction de l'installation et par l'écosystème plus large d'approvisionnement et de logistique concerné.

