Silver Hill Energy Partners a déclaré mercredi qu'elle allait acquérir les intérêts de Liberty Resources II dans des propriétés pétrolières et gazières et l'ensemble de Liberty Midstream Solutions dans le Dakota du Nord pour un montant non divulgué.

L'acquisition devrait être finalisée le 14 mars (reportage de Seher Dareen à Bengaluru ; rédaction de Shilpi Majumdar).