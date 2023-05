Le fabricant italien de logiciels en nuage TeamSystem a déclaré vendredi que la société de capital-investissement Silver Lake avait accepté d'acquérir une participation minoritaire dans la société auprès de Hellman & Friedman (H&F).

L'investissement s'élève à 600 millions d'euros (660,48 millions de dollars), a indiqué TeamSystem dans un communiqué, ajoutant que H&F restera l'actionnaire majoritaire après la clôture de la transaction. TeamSystem, fondée en 1979, fournit des logiciels de comptabilité, de paie et de gestion d'entreprise pour les petites et moyennes entreprises.

Reuters a rapporté en janvier que H&F envisageait différentes options pour TeamSystem, notamment la vente d'une participation minoritaire dans l'entreprise, qui pourrait être évaluée à plusieurs milliards d'euros.

Evercore a agi en tant que conseiller financier de H&F et TeamSystem dans la transaction, qui devrait être finalisée vers la fin de cette année.

H&F a acquis TeamSystem en 2016 et, en 2021, a transféré la société d'un de ses fonds à un autre. La direction de TeamSystem a réinvesti dans l'entreprise dans le cadre de la transaction de 2021, et la société de capital-investissement Hg détenait une participation minoritaire. (1 $ = 0,9084 euro) (Reportage de Jose Joseph à Bengaluru ; Rédaction de Will Dunham)