Silver Lake a annoncé avoir finalisé l'acquisition de 100% de Silae, spécialiste du logiciel cloud de gestion de paie et des ressources humaines en France, auprès de ses fondateurs. La transaction, qui a été annoncée le 8 juillet 2020, a obtenu l'approbation de l'Autorité de la Concurrence.L'investisseur précise que la composition du conseil d'administration a été modifiée afin de tenir compte de la nouvelle composition de l'actionnariat. Aussi, Christian Lucas, président directeur général responsable EMEA de Silver Lake, a été nommé président du conseil d'administration.