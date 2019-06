Silverfleet annonce la cession de Phase One

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Silverfleet Capital, société pan-européenne de capital investissement, annonce la cession de Phase One, une société leader et une référence technologique mondiale en matière de logiciels et de systèmes ultra haut de gamme pour prises de vues et traitements d’images numériques, à des fonds gérés par la société de gestion danoise Axcel. La transaction est soumise à l'accord définitif des autorités de la concurrence.Phase One intègre aujourd'hui deux divisions opérationnelles: Software Imaging Systems (" SIS "), qui crée des logiciels de traitements d'images numériques destinés aux photographes professionnels et amateurs ainsi qu'aux entreprises sous lamarque Capture One ; et Image Capture Solutions (" ICS "), qui conçoit des appareils photos moyen format ultra haut de gamme, principalement destinés à des applications industrielles, ainsi qu'aux photographes et aux institutions culturelles.Le siège social de l'entreprise est situé à Copenhague au Danemark, avec des filiales en Allemagne, à Hong Kong, en Israël, au Japon et aux États-Unis.