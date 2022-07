Silvina Batakis : une économiste hétérodoxe sur la sellette en Argentine

L'économiste hétérodoxe, ou peu orthodoxe, âgé de 53 ans, apportera probablement un nouveau style au rôle de ministre de l'économie après que l'économiste modéré Martin Guzman a brusquement démissionné à la suite de heurts avec l'aile militante de la coalition au pouvoir.

Batakis, née dans la région méridionale de la Terre de Feu, a été ministre de l'économie de la province la plus grande et la plus riche d'Argentine, Buenos Aires, entre 2011 et 2015, sous la direction du gouverneur de l'époque, Daniel Scioli, qui est aujourd'hui ministre de la production nationale. Dans son dernier poste, elle était haut fonctionnaire au ministère de l'Intérieur.

La diplômée en finances et en économie est plus alignée avec l'aile militante de la coalition péroniste au pouvoir autour de la puissante vice-présidente Cristina Fernandez de Kirchner, qui s'était ouvertement opposée à Guzman au sujet de sa politique fiscale plus stricte.

Cette aile veut plus de dépenses publiques pour aider à soulager les niveaux élevés de pauvreté, malgré les objectifs d'un nouvel accord de 44 milliards de dollars avec le Fonds monétaire international (FMI) pour réduire le déficit fiscal, augmenter les réserves et réduire le financement de la banque centrale.

Batakis est plus susceptible de répondre à l'aile militante que Guzman.

"Il n'y a pas de pauvreté digne", a-t-elle écrit dans un post épinglé sur son compte Twitter. "C'est juste de la pauvreté, et nous devons la combattre. On la combat avec un État qui planifie et intervient, et avec une société qui l'impose comme un objectif social."

La nouvelle ministre a obtenu un diplôme en économie de l'Université nationale de La Plata, en Argentine, en 1993, et une maîtrise en finances publiques. Elle est également titulaire d'une maîtrise en économie de l'environnement de l'Université de York, au Royaume-Uni.

M. Scioli a déclaré sur Twitter que Mme Batakis était "une personne de grande qualité humaine et de formation professionnelle approfondie. Un travailleur infatigable avec un grand sens des responsabilités et une grande expérience."

Elle en aura besoin. Les investisseurs craignent de plus en plus que l'Argentine ne soit pas en mesure de respecter ses engagements en matière de dette, en raison des coûts élevés des importations d'énergie qui grugent les réserves de devises et de l'inflation liée à la flambée des prix mondiaux.

Les contrôles stricts des devises ont alimenté les marchés des changes alternatifs populaires pour acheter des dollars, où les gens sont prêts à payer deux fois le taux officiel pour obtenir des billets verts, une tendance qui fausse les prix du commerce et attise l'inflation.

L'Argentine a des objectifs convenus avec le FMI dans le cadre d'un programme de 30 mois et doit renégocier un accord de dette de 2 milliards de dollars avec le groupe de créanciers souverains du Club de Paris. Il était prévu que Guzman se rende en France pour des entretiens cette semaine.

Matias Carugati, économiste de Consultora Seido, a déclaré sur Twitter que le président Alberto Fernandez avait semblé céder le contrôle de l'économie à l'aile de son vice-président, bien que Mme Batakis doive encore exposer sa vision politique.

"Nous avons maintenant un ministre, mais nous n'avons pas encore de plan économique", a-t-il déclaré.