Zurich (awp) - Président et actionnaire majoritaire de Lalique Group, Sylvio Denz est parvenu à porter sa participation à 55,82% des actions du spécialiste zurichois du cristal et des articles de luxe, à l'issue de l'offre publique d'achat le 28 juin et dont le résultat intermédiaire définitif est dévoilé mardi. Un délai supplémentaire est prévu du 3 au 16 juillet.

Dans le cadre de l'opération, justifiée par une faible part du flottant de Lalique Group, soit à peine plus de 6% des actions, M. Denz propose un prix de rachat de 40 francs suisses par titre, soit une prime de pratiquement 28% sur le cours moyen pondéré sur soixante jours de négoce, ou de près d'un tiers sur le cours de clôture de jeudi 30 mai.

Les actionnaires de référence Müller Handels Schweiz, Dharampal Satyapal, Hansjörg Wyss et Claudio Denz ont convenu avec Silvio Denz qu'ils ne serviront pas leurs parts respectives et resteront ainsi actionnaires de Lalique au terme de la décotation envisagée à l'issue de l'offre. Avant de lancer cette dernière, M. Denz détenait déjà 51,1% du capital-actions du groupe actif notamment dans les articles de luxe en cristal, les parfums, l'hôtellerie et la restauration.

Les actionnaires de Lalique Group ont approuvé vendredi dernier le retrait de la Bourse suisse. L'action Lalique Group avait clôturé le séance de vendredi 39,60 francs suisses.

