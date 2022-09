Simkus de la BCE rejoint le camp des partisans d'une hausse des taux de 75 points de base en octobre

La Banque centrale européenne devrait relever ses taux d'intérêt de 75 points de base (pb) en octobre, a déclaré jeudi le chef de la banque centrale lituanienne, Gediminas Simkus, à Bloomberg TV, rejoignant ainsi plusieurs collègues qui appellent à une autre hausse importante.

La BCE a relevé ses taux d'un total de 125 points de base au cours de ses deux dernières réunions et a promis de nouvelles augmentations, car l'inflation se rapproche de 10 % et les prévisions à plus long terme ont dépassé son objectif de 2 %.

"Mon choix serait 75", a déclaré M. Simkus, en faisant référence aux points de base. "Je comprends que quelques options puissent être sur la table, mais 50 est le minimum."

Lorsqu'on lui a demandé si un point de pourcentage complet pourrait également être sur la table, Simkus a répondu que ce serait "définitivement trop", faisant écho à des commentaires similaires de certains responsables politiques.

Bien que la prochaine réunion de politique monétaire ait lieu dans près d'un mois, les responsables politiques de la BCE, Peter Kazimir et Robert Holzmann, se sont tous deux prononcés en faveur d'une augmentation de 75 points de base, tandis qu'Olli Rehn a cité 75 points de base comme l'une des options acceptables.

La BCE a déclaré qu'elle continuerait à augmenter son taux de dépôt de 0,75 % au moins jusqu'à ce qu'il atteigne le niveau neutre ou naturel, un taux non défini qui ne stimule plus la croissance mais ne la limite pas.

"Je pense que le taux d'intérêt naturel à ce stade est légèrement inférieur à 2 %, mais il existe de nombreuses estimations", a déclaré M. Simkus.

Il a ajouté que la BCE devrait également entamer des discussions "dès que possible" sur la réduction de son bilan, mais une discussion ne devrait pas nécessairement signifier une action imminente. (Reportage de Balazs Koranyi ; édition de Christian Schmollinger et Mark Potter)