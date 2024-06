Quatorze ans après avoir lancé les One Direction dans l'émission "The X Factor", le magnat de la musique et personnalité de la télévision Simon Cowell est à la recherche du prochain grand boys band du Royaume-Uni, se lançant dans un nouveau projet différent des émissions de talents pour lesquelles il est connu.

Cowell organisera des auditions pour les 16-18 ans à Liverpool, Dublin et Londres au cours de l'été, dans le but de former des mégastars à un niveau jamais atteint en Grande-Bretagne depuis le groupe à succès One Direction, qui a connu la gloire dans le cadre de son concours de chant télévisé "The X Factor", avant de se séparer plusieurs années plus tard.

"Bizarrement, depuis les One Direction, il n'y a pas eu de groupe britannique à succès, et je ne comprends pas pourquoi", a déclaré M. Cowell lors d'une interview accordée à Reuters.

"En tant que point d'entrée dans le monde de la musique, c'est de loin la meilleure voie. Diana Ross est devenue Diana Ross parce qu'elle faisait partie des Supremes. Beyonce est devenue Beyonce parce qu'elle faisait partie des Destiny's Child".

Contrairement à "The X Factor", il n'y aura pas d'émissions télévisées hebdomadaires ni de vote, mais une éventuelle série documentaire.

"En tant que téléspectateur, je trouverais cela plus intéressant, en particulier si j'étais un artiste, je voudrais vraiment voir pourquoi les gens sont choisis et quel est le processus que vous traversez", a déclaré Cowell.

"À mon avis, cela n'a jamais vraiment été montré, en tout cas depuis que je fais ces émissions... Vous voyez un côté de la médaille. Je ne pense pas que vous voyiez vraiment la partie intéressante ... les hauts et les bas. Et croyez-moi, il y a beaucoup de bas".

"The X Factor a été diffusé pour la dernière fois en Grande-Bretagne en 2018. Autrefois extrêmement populaire, l'émission a vu ses audiences chuter au fil des ans.

"Plus de gens que vous ne le pensez regardent ces émissions [...]. Maintenant, bien sûr, de différentes manières - sur YouTube, TikTok", a déclaré Cowell. "Je pense qu'ils sont toujours très populaires.

Il a ajouté que les émissions de talents avaient une raison d'être : aider les nouveaux artistes à se faire remarquer.

"En ce moment, avec le nombre de chansons téléchargées chaque jour et le nombre d'artistes qui percent à l'échelle mondiale [...], je pense qu'il y a quelque chose comme deux fois plus d'artistes que d'artistes. Je crois qu'en sept ans, deux artistes britanniques ont percé dans le monde entier, ce qui est épouvantable.

"Beaucoup de ces artistes font leurs premiers pas (lors de concours de talents télévisés)... même leur première audition, si elle est diffusée et devient virale, c'est une étape sur l'échelle.

Ces dernières années, des groupes de K-pop tels que BTS sont devenus des phénomènes à succès qui ont conquis des bases de fans dans le monde entier.

"La K-pop a comblé un vide", a déclaré M. Cowell. "Quand je vois BTS remplir le stade de Wembley, je me dis qu'il y a toujours un marché pour les groupes, et qu'il est peut-être plus grand que jamais.

Cowell, qui a déclaré que son boys band idéal était composé de "personnes qui savent qui elles sont", a commencé ses recherches au début du mois. Interrogé sur les réponses qu'il avait reçues jusqu'à présent, il a répondu : "On ne sait vraiment rien tant qu'on ne se présente pas le jour J... S'il n'y a pas assez de gens qui se présentent ou si je ne pense pas qu'ils sont les bons, alors nous devrons continuer".