Simplicité, accessibilité et communication engageante : la clé du succès de la sensibilisation

Les projets de sensibilisation, et notamment sur des sujets stratégiques comme celui de la cybersécurité, connaissent un fort développement au sein des entreprises, que ce soit en raison de leur prise de conscience de former leurs collaborateurs ou pour des raisons purement réglementaires. Quoi qu'il en soit, pour sensibiliser avec succès ses collaborateurs, de bonnes pratiques doivent être suivies. Cela permettra que les cursus proposés ne soient pas perçus comme contraignants et génèrent des effets positifs.

Opter pour une communication engageante

La pyramide de l'apprentissage est claire. Plus on participe et plus on agit lors de la formation, meilleure sera la rétention de son contenu. Il faut donc que le contenu proposé soit le plus interactif possible. Sans sacrifier à la simplicité d'accès et d'usage, il faut pouvoir amener l'utilisateur à suivre les scénarios proposés et avoir la possibilité d'interagir avec eux. Derrière ce constat de bon sens se profile la notion de communication engageante.

Miser sur l'accessibilité et la simplicité

Une campagne de sensibilisation va s'adresser a priori à une population très hétérogène. Dans l'entreprise, travaillent probablement des femmes et des hommes d'âge, de sensibilités, de métiers, de compétences et de culture différents. La sensibilisation doit pouvoir les toucher tous. Pour ce faire, il faut utiliser plusieurs canaux de diffusion et plusieurs types d'outils. Il n'en reste pas moins que quels que soient ces derniers, il est indispensable de faire simple et accessible.

N'oublions pas que les collaborateurs, aujourd'hui sollicités de toutes parts, doivent pouvoir accéder au contenu directement, simplement, sans se poser de question. C'est pourquoi tout support nécessitant la moindre réflexion de prise en main ou ne rentrant pas directement dans le vif du sujet est à éviter. Si le collaborateur doit réfléchir ou rechercher comment faire fonctionner le contenu proposé, c'est autant de temps pris sur son temps disponible pour suivre la sensibilisation et autant de risques qu'il laisse tomber et passe à autre chose.

Lorsque l'on invite les collaborateurs à suivre une campagne en ligne, il est préférable de leur en permettre l'accès en un seul clic. Le contenu doit ensuite pouvoir se dérouler simplement de façon familière au regard de ce à quoi est habitué le collaborateur. À cet égard, les capsules de type microlearning constituées d'une courte vidéo suivie de deux à trois QCM sont à l'heure actuelle une solution particulièrement adaptée. Cela peut bien sûr être différent en fonction de ce à quoi votre population est habituée. L'essentiel est de faire simple, de se mettre à leur place et de comprendre combien le temps qu'ils vont allouer à votre campagne est précieux.

Ces différents éléments sont de précieux points d'ancrage pour mener à bien sa politique de sensibilisation.

Par Michel Gérard, Président de Conscio Technologies.

