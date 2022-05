Singapour condamne deux personnes liées à un krach de penny-stock de 6 milliards de dollars

Depuis près d'une décennie, les autorités de Singapour enquêtent sur des irrégularités commerciales présumées liées à un soi-disant krach de penny-stock fin 2013 qui a fait disparaître environ 8 milliards de dollars singapouriens (5,78 milliards de dollars) de la valeur de trois sociétés en l'espace de quelques jours.

Quah Su-Ling et le Malaisien John Soh Chee Wen étaient les cerveaux derrière un plan élaboré visant à gonfler artificiellement la valeur des actions de Blumont Group Ltd (Blumont), Asiasons Capital Ltd (Asiasons) et LionGold Corp Ltd (LionGold), selon le communiqué.

Les deux hommes ont été reconnus coupables de plus d'une centaine d'infractions chacun, dont la manipulation du marché et la tricherie, précise le communiqué.

Le scandale, qui a vu ces actions monter en flèche à plusieurs reprises dans les mois qui ont précédé leur effondrement, a ébranlé la confiance des investisseurs et a conduit à une série de réformes des règles de négociation des actions de la ville-État.

Au cours des enquêtes, les autorités de Singapour ont effectué des descentes dans plus de 50 lieux et interrogé plus de 70 personnes, examinant des preuves comprenant plus de deux millions d'e-mails, 500 000 ordres de bourse et des milliers d'enregistrements téléphoniques et d'états financiers, selon la déclaration commune.

Soh et Quah, qui n'ont pas pu être joints pour un commentaire, seront condamnés à une date ultérieure.

Un avocat représentant Soh n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Quah n'était pas représenté au tribunal, selon les médias.

(1 $ = 1,3852 dollar de Singapour)