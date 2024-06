Le secteur bancaire de Singapour, y compris la gestion de patrimoine, présente le risque de blanchiment d'argent le plus élevé dans la ville-État, a déclaré le gouvernement dans un rapport d'évaluation du risque de blanchiment d'argent publié jeudi.

Le ministère de l'intérieur, la banque centrale et le ministère des finances ont déclaré dans un communiqué que les banques étaient plus exposées aux menaces de blanchiment d'argent et qu'elles pouvaient être plus facilement exploitées en raison du volume de transactions qu'elles traitent et de leur exposition à des clients provenant de juridictions à haut risque.

Il s'agit du dernier rapport national d'évaluation des risques, le précédent ayant été publié en 2014. Les conclusions du rapport actualisé guideront les efforts en cours pour s'assurer que le régime de lutte contre le blanchiment d'argent de Singapour "suit le rythme des risques identifiés".

Ce rapport intervient après que Singapour a démantelé un réseau de blanchiment d'argent d'une valeur de 2,24 milliards de dollars dirigé par des étrangers, le dernier des 10 délinquants ayant été condamné le 10 juin.

Les criminels détenaient de l'argent sur des comptes bancaires à Singapour et en convertissaient une partie en biens immobiliers, voitures, sacs à main et bijoux.

Depuis l'apparition de l'affaire de blanchiment d'argent l'année dernière, le gouvernement a mis en place un groupe interministériel chargé d'examiner le régime de lutte contre le blanchiment d'argent et a renforcé sa surveillance des entrées de richesses et des personnes fortunées.

Dans son nouveau rapport d'évaluation des risques, Singapour indique que ses principales menaces en matière de blanchiment d'argent proviennent de la fraude - en particulier de la fraude cybernétique -, du crime organisé, de la corruption, des délits fiscaux et du blanchiment d'argent basé sur le commerce.

Le rapport a également identifié de nouveaux secteurs à risque qui ne figuraient pas dans le dernier rapport. Il s'agit des fournisseurs de services de jetons de paiement numérique et des négociants en pierres et métaux précieux.

"La position de Singapour en tant que centre financier international et plaque tournante du commerce et du transit avec une économie fortement orientée vers l'extérieur l'expose au risque que des criminels exploitent notre ouverture économique, notre système financier et notre infrastructure commerciale pour blanchir ou déplacer des fonds et des actifs illicites", indique la déclaration commune.

Singapour a bénéficié d'un fort afflux de richesses en Asie en raison de sa stabilité politique, de son faible taux d'imposition et de ses politiques favorables aux family offices et aux trusts.

Le centre financier asiatique avait des actifs sous gestion de 4,9 billions de dollars singapouriens (3,6 billions de dollars) en 2022. À la fin de l'année 2022, 76 % des actifs gérés à Singapour provenaient de l'extérieur.

Le nombre de family offices ou de sociétés à guichet unique qui gèrent les portefeuilles des personnes fortunées dans la ville-État est passé à environ 1 400 l'année dernière, contre 1 100 l'année précédente, selon les statistiques du gouvernement. (1 $ = 1,3513 dollar singapourien) (Reportage de Yantoultra Ngui et Xinghui Kok ; Rédaction de Stephen Coates)