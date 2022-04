Singapour devrait resserrer sa politique monétaire - mais de combien ?

La banque centrale de Singapour devrait resserrer les paramètres de sa politique lors de son examen de ce mois-ci, pour la troisième fois consécutive, alors que les pressions inflationnistes s'intensifient en raison des perturbations de l'offre mondiale et de l'assouplissement des contrôles aux frontières de la ville-État.

Les 15 économistes interrogés par Reuters prévoient que l'Autorité monétaire de Singapour va resserrer sa politique, mais ils sont divisés sur le degré d'agressivité probable de la banque centrale et sur les différents paramètres qu'elle va modifier.

Au lieu des taux d'intérêt, la MAS gère la politique en laissant le dollar local augmenter ou diminuer par rapport aux devises de ses principaux partenaires commerciaux dans une fourchette non divulguée, connue sous le nom de taux de change effectif nominal.

Il ajuste sa politique par le biais de trois leviers : la pente, le point médian et la largeur de la bande de politique.

Parmi les économistes interrogés, deux s'attendent à ce que le MAS augmente uniquement la pente de la bande, tandis que cinq autres s'attendent à ce que le MAS augmente la pente de la bande ainsi qu'un recentrage vers le haut de son point médian.

"Les risques de baisse de la croissance dus aux tensions géopolitiques actuelles sont gérables, selon nous", a déclaré Khoon Goh, économiste chez ANZ, dans une obligation de recherche. "Le resserrement des pressions sur les ressources dans l'économie et les risques d'inflation à la hausse signifient que le MAS doit être plus énergique dans la normalisation de la politique monétaire."

L'ajustement du point médian est généralement considéré comme un outil plus "agressif" que le simple ajustement de la pente, tandis que la largeur est habituellement utilisée pour contrôler le degré de fluctuation du dollar de Singapour.

Cinq prévoient que le MAS recentre le point médian vers le haut, sans modification de la largeur ou de la pente.

Morgan Stanley s'attend à ce que la pente soit accentuée parallèlement à un élargissement de la bande - une mesure prise pour la dernière fois en 2010, tandis que Barclays et Bank of America prévoient un changement des trois paramètres.

"Avec l'incertitude accrue de la géopolitique, le risque à la hausse pour l'inflation et le risque à la baisse pour la croissance, nous pensons maintenant que la MAS pourrait entreprendre à la fois une pentification de la pente et un élargissement de la bande", ont déclaré les analystes de Morgan Stanley.

La banque centrale devrait publier sa prochaine déclaration semestrielle de politique monétaire au plus tard le 14 avril.

La MAS a resserré sa politique monétaire en janvier de cette année dans un mouvement hors-cycle, qui a suivi un resserrement en octobre.

En février, les prix globaux ont augmenté à leur rythme le plus rapide depuis neuf ans en raison de la hausse des coûts de transport privé, tandis que les prix de base ont diminué pour la première fois depuis juin de l'année dernière.

Le MAS s'attend à ce que l'inflation de base se situe dans les 23 % cette année, contre 0,9 % l'année dernière, tandis que l'inflation globale devrait se situer en moyenne entre 2,5 % et 3,5 %.

Le gouvernement avait prévu une croissance du produit intérieur brut de 3 à 5 % en 2022 dans une prévision fournie avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Le ministre des finances de Singapour, Lawrence Wong, a déclaré en mars que l'économie de la cité-État devrait continuer à croître cette année, mais que les autorités étaient prêtes à déployer davantage de mesures fiscales et monétaires si l'aggravation de la crise entre la Russie et l'Ukraine avait un impact sur la croissance et l'inflation.

Le mois dernier, Singapour a pris ses plus grandes mesures de réouverture depuis la pandémie de COVID-19, en assouplissant les restrictions locales et en permettant aux voyageurs vaccinés de partout dans le monde d'entrer sans avoir à subir de quarantaine. (Reportage de Chen Lin et Aradhana Aravindan à Singapour ; édition de Sam Holmes)