Singapour interdit le film controversé sur le Cachemire loué par l'Inde de Modi

"Les Dossiers du Cachemire" a été loué par le Premier ministre indien Narendra Modi et ses partisans nationalistes hindous de droite, et s'est avéré être un succès au box-office, mais les critiques disent qu'il est lâche avec les faits et alimente le sentiment anti-musulman.

"La classification du film sera refusée en raison de sa représentation provocante et unilatérale des musulmans et des représentations d'hindous persécutés dans le conflit actuel au Cachemire", a déclaré le gouvernement de Singapour dans un communiqué lundi en réponse aux questions des médias.

"Ces représentations ont le potentiel de provoquer l'inimitié entre différentes communautés, et de perturber la cohésion sociale et l'harmonie religieuse dans notre société multiraciale et multireligieuse", ajoute la déclaration.

La population de Singapour, qui compte 5,5 millions d'habitants, se compose principalement de Chinois, de Malais et d'Indiens. La cité-État d'Asie du Sud-Est dispose de lois strictes qui punissent toute tentative de perturber l'harmonie interraciale et religieuse.

Des centaines de milliers de personnes, dont beaucoup d'hindous, ont fui le Cachemire après le début d'un violent soulèvement contre la domination indienne en 1989.

Les partisans du film de 170 minutes en hindi affirment qu'il jette une lumière sur un chapitre souvent négligé de l'histoire du Cachemire, tandis que d'autres y voient une preuve de la polarisation religieuse croissante que les détracteurs de Modi affirment qu'il a encouragée depuis son arrivée au pouvoir en 2014.