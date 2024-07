La banque centrale de Singapour devrait maintenir sa politique monétaire inchangée cette semaine et s'abstenir d'assouplir ses paramètres, compte tenu des risques persistants que les tensions géopolitiques font peser sur les perspectives d'inflation.

Sur les 10 analystes interrogés par Reuters, neuf s'attendent à ce que l'Autorité monétaire de Singapour (MAS) ne modifie pas sa politique lors de la révision prévue vendredi.

"La MAS n'est probablement pas pressée d'assouplir sa politique, l'inflation de base étant toujours supérieure à son objectif de 2%", a déclaré Lloyd Chan, analyste principal des devises chez MUFG global market research.

"Nous pensons que l'inflation de base ne reviendra au niveau de 2 % qu'au début de 2025, alors qu'il existe un risque de hausse de l'inflation dû à l'augmentation des coûts de transport mondiaux et aux tensions géopolitiques. De plus, la croissance économique de Singapour s'est accélérée au deuxième trimestre, tandis que les indicateurs avancés suggèrent que la dynamique de croissance s'améliorera dans les mois à venir."

L'inflation dans la plaque tournante financière asiatique reste difficile à maîtriser. Bien qu'elle ait diminué depuis le pic de 5,5 % atteint au début de 2023, elle se maintient à 3,1 % en glissement annuel d'avril à mai.

Le directeur général de la MAS, Chia Der Jiun, a déclaré la semaine dernière qu'il s'attendait à ce que l'inflation de base reste sur la voie de la désinflation et diminue de manière plus significative au quatrième trimestre.

"Elle devrait atteindre environ 2 % en 2025, à moins de nouveaux chocs", a déclaré M. Chia lors de la publication du rapport annuel de la MAS.

Il s'attend également à ce que la croissance économique annuelle de Singapour se rapproche de son taux potentiel de 2 à 3 %, dans la moitié supérieure de la fourchette de 1 à 3 % prévue par le ministère du commerce.

Les banques centrales du monde entier commencent à réduire lentement leurs taux. La Banque centrale européenne a laissé ses taux inchangés ce mois-ci, après avoir procédé à une première réduction en juin, tandis que la Réserve fédérale devrait procéder à sa première réduction en septembre.

Au lieu d'utiliser les taux d'intérêt, Singapour gère sa politique monétaire en laissant le dollar local s'apprécier ou se déprécier par rapport aux monnaies de ses principaux partenaires commerciaux à l'intérieur d'une fourchette non divulguée, connue sous le nom de taux de change effectif nominal du dollar de Singapour (S$NEER).

La politique monétaire est ajustée au moyen de trois leviers : la pente, le point médian et la largeur de la bande de fluctuation.

La banque centrale de Singapour (DBS), qui prévoit un assouplissement de la politique monétaire cette semaine, estime que la MAS pourrait légèrement assouplir le rythme d'appréciation de la fourchette au cours du second semestre et a déclaré qu'une décision anticipée en juillet ne pouvait pas être exclue.

Toutefois, Barclays a déclaré que le risque d'un resserrement via une augmentation de la pente était plus probable qu'un assouplissement, mais a déclaré que la probabilité globale d'un ajustement était faible.

Singapour est souvent considéré comme un indicateur de la croissance mondiale, car son commerce international éclipse son économie nationale.

La croissance a ralenti à 1,1 % en 2023, contre 3,8 % en 2022. Son PIB préliminaire a augmenté de 2,9 % en glissement annuel au deuxième trimestre 2024, ce qui est plus élevé que prévu et a conduit les économistes à revoir leurs prévisions à la hausse.

La MAS n'a pas modifié sa politique depuis le resserrement d'octobre 2022, qui était le cinquième resserrement consécutif, car les préoccupations plus générales concernant la croissance ont tenu les autorités à l'écart.

M. Chia a déclaré la semaine dernière que "si la MAS n'avait pas resserré sa politique monétaire, l'inflation de base aurait atteint 7 % et l'inflation globale 8 %".

L'inflation de base a culminé à 5,4 % au premier trimestre 2023 et l'inflation globale à 7,3 % au troisième trimestre 2022.

Cette année, la MAS a commencé à annoncer sa politique tous les trimestres et non plus tous les semestres.