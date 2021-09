Singapour, première place boursière en Asie à autoriser les Spacs

Singapour (awp/afp) - La Bourse de Singapour a autorisé vendredi le lancement de Spacs (société d'acquisition à vocation spécifique), devenant la première place financière en Asie à adopter un instrument financier vu comme plus rapide et bon marché pour entrer en Bourse.

Un Spac ou "Special Purpose Acquisition Company" en anglais, est une entreprise sans activité commerciale dont le but est de lever des fonds en entrant sur une place boursière.

Ce cadre "va offrir aux entreprises une voie alternative pour lever des capitaux avec plus de certitude sur le prix et l'exécution", a noté Tan Boon Gin, directeur exécutif de la Bourse de la cité-État d'Asie du Sud-Est, dans un communiqué publié jeudi.

Il a espéré que des sociétés de qualité choisissent cette voie pour être cotées à la Bourse de Singapour et "fournissent aux investisseurs plus de choix et d'opportunités".

Ces nouvelles règles sont entrées en vigueur vendredi.

Song Seng Wun, un économiste de la banque privée CIMB, a estimé que cette initiative allait relancer l'attractivité du marché boursier singapourien, voyant les fintechs et les start-ups comme des cibles privilégiées.

"Le marché des fintechs et start-ups est particulièrement fort dans la région donc c'est peut-être l'un des avantages sur lesquels on peut s'appuyer pour avoir un écosystème solide", a souligné cet économiste.

Les critères de capitalisation plus bas permis par cet instrument devraient attirer des entreprises plus petites que celles qui se tournent traditionnellement vers la Bourse, a-t-il ajouté.

Comme c'est la première place boursière en Asie à autoriser les Spacs, a ajouté l'économiste, "tout le monde dans la région va y être attentif".

Un Spac est une sorte de coquille vide préparée par des sociétés d'investissement sans but particulier à l'origine.

Leurs créateurs promettent aux investisseurs l'acquisition dans les mois suivants d'une ou plusieurs sociétés qui pourront ainsi se retrouver cotées sans avoir à passer par le long processus d'introduction traditionnelle en Bourse.

Les introductions en Bourse via des Spacs ont explosé depuis 2020 aux États-Unis, ce qui n'a pas manqué d'attirer l'attention des régulateurs et de susciter certaines appréhensions.

Le géant singapourien des VTC Grab, présent dans plusieurs pays d'Asie du Sud-Est, a annoncé son intention d'entrer en Bourse à New York dans le cadre d'un Spac.

