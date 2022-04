Singapour resserre sa politique monétaire pour lutter contre l'inflation, la croissance ralentit au 1er trimestre

Ce resserrement de la politique, le troisième au cours des six derniers mois, est intervenu alors que des données distinctes ont montré que la dynamique économique de Singapour s'est essoufflée au cours du premier trimestre.

Le dollar local a brièvement bondi après que l'Autorité monétaire de Singapour (MAS) a recentré le point médian de la fourchette de la politique de taux de change connue sous le nom de taux de change effectif nominal, ou S$NEER, à son niveau actuel. Elle a également augmenté légèrement le taux d'appréciation de la bande de politique.

C'est la première fois en 12 ans que le MAS a utilisé ces deux outils simultanément pour resserrer la politique, soulignant ainsi les inquiétudes des décideurs politiques quant à une potentielle instabilité des prix qui a vu la Réserve fédérale américaine s'engager dans une voie agressive de resserrement des conditions monétaires.

La largeur de la bande de fluctuation du MAS n'a pas été modifiée.

"La guerre en Ukraine a poussé les prévisions d'inflation mondiale à la hausse et assombri les perspectives de croissance", a déclaré le MAS dans un communiqué.

"Les nouveaux chocs sur les prix mondiaux des produits de base et les chaînes d'approvisionnement ajoutent aux pressions sur les coûts intérieurs", a-t-il ajouté, avertissant que les risques d'inflation restent "élevés à moyen terme."

Singapour, un important centre de voyages et d'affaires, a effectué ses plus grands mouvements de réouverture https://www.reuters.com/world/asia-pacific/singapore-relax-more-covid-curbs-including-overseas-arrivals-2022-03-24 de la pandémie de COVID-19 à la fin mars et au début avril, en assouplissant les restrictions locales et en permettant aux voyageurs vaccinés de partout dans le monde d'entrer sans être mis en quarantaine.

PLUS DE RESSERREMENT ?

"La porte n'est certainement pas encore fermée", a déclaré Selena Ling, responsable de la recherche et de la stratégie de trésorerie chez OCBC, faisant référence à un autre resserrement potentiel en octobre.

Le MAS gère la politique monétaire en fixant le taux de change, plutôt que les taux d'intérêt, car les flux commerciaux éclipsent son économie, laissant le dollar de Singapour monter ou descendre par rapport aux monnaies de ses principaux partenaires commerciaux dans une fourchette non divulguée.

Elle ajuste sa politique via trois leviers : la pente, le point médian et la largeur de la bande de fluctuation.

Les 16 économistes interrogés par Reuters s'attendent tous à ce que le MAS resserre sa politique, mais ils sont divisés sur les paramètres qu'il modifierait.

Le dollar de Singapour s'est renforcé d'environ 0,5 % après la déclaration et a atteint un sommet d'une semaine à S$1,3552 par dollar.

La banque centrale a maintenu ses prévisions de croissance du produit intérieur brut de 3 à 5 % cette année. L'économie a connu une croissance de 7,6 % en 2021, la plus rapide en une décennie, se remettant d'une contraction de 4,1 % induite par une pandémie l'année précédente.

Des données préliminaires distinctes publiées jeudi ont montré que le PIB a augmenté de 3,4 % en janvier-mars en glissement annuel, contre les attentes des économistes qui tablaient sur une croissance de 3,8 %, et plus lentement que le rythme de 6,1 % au quatrième trimestre de 2021.

La MAS a resserré sa politique monétaire en janvier dans un mouvement hors-cycle, qui faisait suite à un resserrement en octobre https://www.reuters.com/markets/currencies/singapores-central-bank-tightens-monetary-policy-inflation-risks-2022-01-25, rejoignant ainsi de nombreuses autres banques centrales mondiales, la Fed en tête, pour faire face à une inflation galopante.

Plus tôt jeudi, la banque centrale de Corée du Sud a relevé ses taux à leur plus haut niveau depuis août 2019, dans un mouvement inattendu.

Le conflit entre la Russie et l'Ukraine a intensifié la pression sur les prix à la consommation qui augmentaient déjà rapidement en raison des accrocs de l'approvisionnement dus au coronavirus. Le gouvernement de Singapour a déclaré qu'il se tenait prêt https://www.reuters.com/world/asia-pacific/singapore-can-deploy-more-fiscal-monetary-policy-measures-if-needed-finmin-2022-03-22 à répondre par des mesures fiscales et monétaires si l'aggravation de la crise ukrainienne avait un impact sur la croissance et l'inflation.

Le MAS a déclaré qu'il resterait vigilant quant aux développements de l'environnement externe et à leur impact sur l'économie de Singapour.

Il s'attend à ce que l'inflation de base se situe entre 2,5 et 3,5 % cette année, contre une prévision antérieure de 2,0 à 3,0 %. L'inflation globale est prévue à 4,5-5,5%, contre une fourchette antérieure de 2,5-3,5%.

"Le MAS reconnaît pleinement que si l'inflation continue de surprendre à la hausse, il est possible qu'il doive en faire plus lors des prochaines réunions de politique monétaire", a déclaré Khoon Goh, responsable de la recherche en Asie chez ANZ.