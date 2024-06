Singapour va demander une compensation pour les coûts encourus lors d'une marée noire la semaine dernière aux propriétaires du navire stationnaire qui a déversé le pétrole, a rapporté jeudi le média local CNA.

L'autorité maritime et portuaire a déclaré à CNA que l'armateur du Marine Honour - qui a été heurté par la drague Vox Maxima battant pavillon néerlandais - est responsable des coûts encourus pour contenir et nettoyer la marée noire et des dommages causés à l'infrastructure.