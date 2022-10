Singapour va introduire de nouvelles règles d'émissions pour les centrales électriques à combustibles fossiles

L'Autorité du marché de l'énergie (EMA) consultera l'industrie dans les mois à venir et publiera ultérieurement les détails des normes, a déclaré Low Yen Ling, le ministre d'État au ministère du commerce et de l'industrie, lors de la conférence de la Semaine internationale de l'énergie de Singapour.

Les nouvelles règles font partie de la mise en œuvre d'une loi que la cité-État a adoptée l'année dernière et qui permet à l'EMA de fixer des normes d'émissions de gaz à effet de serre.

Cette mesure fait également suite à l'annonce par Singapour de son intention de réduire son objectif d'émissions pour 2030 à 60 millions de tonnes de dioxyde de carbone (CO2).

La cité-État va également améliorer l'efficacité de ses centrales électriques "en exigeant que toutes les nouvelles unités de production utilisent la meilleure technologie disponible", a déclaré M. Low, sans donner de détails sur la technologie requise.

Low a également annoncé que Singapour et le Japon ont signé un mémorandum de coopération (MOC) pour faire progresser la sécurité et les transitions énergétiques.

Le mémorandum renforcera la coopération bilatérale "pour promouvoir l'investissement dans la chaîne de valeur du gaz naturel liquéfié (GNL), l'exploration des possibilités de soutien à l'approvisionnement en GNL, et l'utilisation de nos connexions GNL pour établir des chaînes d'approvisionnement régionales de carburants à faibles émissions", a déclaré Low.

Le nouveau MOC s'appuie sur un précédent mémorandum qui coordonne l'utilisation et le soutien des chaînes d'approvisionnement en gaz naturel avec des technologies à faibles émissions comme l'hydrogène, l'ammoniac et la capture, l'utilisation et le stockage du carbone.

Le mois dernier, le Japon a également signé un mémorandum de coopération avec l'entreprise énergétique publique malaisienne Petronas, qui prévoit l'examen d'investissements communs en amont, la coopération en matière de réduction des émissions de méthane, l'assistance mutuelle en matière d'approvisionnement en carburant et l'utilisation de réservoirs de GNL en cas de pénurie d'approvisionnement d'urgence.