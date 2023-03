Un projet de recyclage de chaussures à Singapour fera l'objet d'inspections surprises à la suite d'une enquête de Reuters qui a révélé que les chaussures données au projet n'étaient pas recyclées, a déclaré lundi le ministre de la culture de Singapour.

Le géant américain de la pétrochimie Dow Inc. et Sport Singapore, une agence gouvernementale, s'étaient engagés à ce que les chaussures soient broyées pour créer des terrains de jeu et des pistes de course.

L'enquête, menée à l'aide de traceurs de localisation dissimulés dans les semelles des chaussures, a révélé que les chaussures données par Reuters à Singapour avaient été exportées vers l'Indonésie pour y être revendues.

Cette pratique est également contraire à l'interdiction de telles pratiques décrétée en 2015 par l'Indonésie à des fins d'hygiène et pour protéger son industrie textile locale.

Après avoir pris connaissance des conclusions de Reuters, Dow et Sport Singapore ont ouvert une enquête et ont ensuite mis fin au contrat de Yok Impex, un exportateur local de textile qui était chargé de collecter les chaussures dans les poubelles de dons.

Après la publication de l'article du 25 février, la société a publié une déclaration dans laquelle elle s'excusait auprès du public d'avoir commis une "erreur" dans sa chaîne d'approvisionnement en matière de recyclage.

"Ce qui est ressorti de l'enquête, pour autant que nous puissions le savoir, provenait d'un système laxiste", a déclaré Edwin Tong, ministre de la culture, de la communauté et de la jeunesse, en réponse à des questions posées au parlement.

Il a ajouté qu'en plus des inspections inopinées des entrepreneurs engagés pour collecter les chaussures, les entreprises qui exportent des textiles ou des chaussures ne seront plus employées.

"Les partenaires du projet ont pris des mesures pour resserrer la chaîne de traitement", a déclaré M. Tong, ajoutant que les enseignements tirés seraient partagés avec d'autres projets de recyclage à Singapour.

L'Indonésie a également déclaré ce mois-ci qu'elle renforcerait les contrôles douaniers dans les petits ports afin de lutter contre l'importation illégale de chaussures de seconde main, à la suite des découvertes de Reuters.