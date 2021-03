Sinistres inférieurs à la moyenne en 2020 pour Suisse Grêle

Berne (awp/ats) - En 2020, la compagnie d'assurances Suisse Grêle a dépensé 74,2 millions de francs suisses bruts pour 16'740 réclamations pour des dommages dus à la grêle. En Suisse, elle a dû faire face à 3362 sinistres qui ont coûté environ 15,7 millions.

En Suisse, l'année peut être qualifiée d'inférieure à la moyenne en termes de sinistres, indique mardi la compagnie, également active en France et en Italie. La période a été caractérisée par des gelées printanières, des dommages de sécheresse et des orages de grêle locaux. Le volume de primes de 49,3 millions de francs suisses et la somme assurée à hauteur de 2,1 milliards sont restés stables.

A l'étranger, la météo a été caractérisée par du gel, de nombreuses chutes de grêle, en partie intenses, ainsi que par une sécheresse prononcée, de fortes précipitations et des inondations. La charge de sinistres a ainsi été moyenne.

Dans l'ensemble, le volume de primes a atteint 133 millions de francs suisses. L'an dernier, Suisse Grêle a assuré les cultures agricoles en Suisse et à l'étranger à hauteur de 3,9 milliards. Le taux de sinistralité s'est monté à 55% et le ratio sinistres/coûts à 75%.

Malgré l'environnement turbulent pour les investissements en actions dû à la pandémie, un résultat des placements positif de 4,5 millions de francs suisses a pu être obtenu. Le résultat positif de l'exercice de 5,9 millions permet de consolider les réserves. Les membres de Suisse Grêle bénéficieront également d'une ristourne de primes de plus de 20% en 2021.

