Sinopec Shanghai Petchem a fermé ses unités de brut et d'éthylène après un incendie - porte-parole

Sinopec Shanghai Petrochemical Co a fermé ses unités de raffinage de pétrole brut et d'éthylène pour évaluer les risques de sécurité cachés après l'incendie qui a touché samedi une installation chimique, a déclaré lundi un porte-parole de la société.

Le porte-parole n'a pas précisé la durée de l'arrêt mais a déclaré que l'entreprise assurera un approvisionnement stable en carburant domestique.

L'usine basée à Shanghai, contrôlée par le raffineur d'État Sinopec Corp, exploite une capacité de raffinage de pétrole brut de 16 millions de tonnes par an (320 000 barils par jour) et une capacité d'éthylène de 700 000 tonnes par an.

Le directeur de China Petrochemical Corporation (Sinopec Group), la société mère de Sinopec Shanghai et de Sinopec Corp, a été convoqué lundi par le ministère chinois de la gestion des urgences suite aux récents incidents de sécurité, a déclaré le ministère dans un communiqué.

Il est demandé à Sinopec Group d'améliorer des domaines tels que des installations vieillissantes et une gestion inadéquate sur le site, ajoute le communiqué. (Reportage de Chen Aizhu ; Reportage supplémentaire de Meg Shen ; Édition de Toby Chopra)