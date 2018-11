Siparex accueille Claude Delâge en tant que Directrice Senior Investissement

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Claude Delâge a rejoint les équipes du Groupe Siparex le 1er octobre dans le cadre du partenariat entre Siparex et Desjardins Capital et le déploiement du fonds Transatlantique lancé en juin dernier. Basée à Paris, Claude Delâge a pour mission d’accompagner les équipes de Siparex dans la structuration des investissements éligibles par le fonds Transatlantique et de faciliter les liens entre les continents américain et européen pour accompagner le développement des portefeuilles de participations de Desjardins Capital et Siparex de part et d'autre de l'Atlantique.A l'instar d'Antoine Krug, Directeur Associé de Siparex qui a rejoint les équipes de Desjardins Capital à Montréal il y a un an, elle s'occupera en particulier de l'accompagnement des entreprises françaises souhaitant conquérir de nouveaux marchés en Amérique du Nord via le Québec et, à l'inverse, des entreprises canadiennes souhaitant se développer en Europe, via la France.